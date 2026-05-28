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Hindi Newsक्रिकेटसुनील गावस्कर का आशीर्वाद, फिर प्रचंड प्रचार, वैभव ने वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन के छुड़ाए पसीने, सदियों याद रहेंगे ये 97 रन

सुनील गावस्कर का आशीर्वाद, फिर प्रचंड प्रचार, वैभव ने वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन के छुड़ाए पसीने, सदियों याद रहेंगे ये 97 रन

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के मात्र 29 गेंदों में 97 रनों के तूफान और जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हरा दिया. वैभव ने इस मैच में पैट कमिंस के घमंड को चूर-चूर कर दिया. उन्होंने सनराइजर्स के कप्तान की जमकर धुनाई की.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 28, 2026, 06:27 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाए.
वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाए.

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: भारत में भीषण गर्मी के बीच मुल्लांपुर में एक ऐसा तूफान आया, जिसने तबाही मचा दी. क्रिकेट मैदान पर आए इस तूफान ने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को हैरान और परेशान कर दिया. 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में बवंडर मचा दिया. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने वर्ल्ड चैंपियन कप्तान पैट कमिंस भी नतमस्तक हो गए और जिस धरती पर उन्होंने 2023 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उसी धरती पर एक बच्चे ने उनके घमंड को चूर-चूर कर दिया.

मुल्लांपुर में वैभव सूर्यवंशी केवल एक ही समय शांत दिखे और वह था फुटबॉल का खेल. टॉस से पहले वह अपने साथियों के साथ वार्म-अप के लिए फुटबॉल खेल रहे थे और वहां उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. वह गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, आसानी से गेंद खो रहे थे और यहां तक कि एक साथी खिलाड़ी को 'नटमेग' करने की कोशिश में भी मात खा गए. बुधवार की रात वह आखिरी पल था जब कोई वैभव सूर्यवंशी पर भारी पड़ा. इसके बाद जो हुआ, उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर से लेकर 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल तक तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

 

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'वंडरकिड' ने मचाया बवंडर

एक के बाद एक अविश्वसनीय पारियां खेलने वाले इस 15 वर्षीय 'वंडरकिड' ने आईपीएल नॉकआउट के इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक खेली. उन्होंने मात्र 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए, जिससे राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को पछाड़ दिया. सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 12 छक्के और पांच चौके लगाए. वह आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड से बेहद करीब आकर चूक गए. वैभव ने इस पारी के दौरान क्रिस गेल के एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक 59 छक्कों के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब उनके नाम इस सीजन में 65 छक्के हो गए हैं.

 

 

मैच से पहले लिया था गावस्कर का आशीर्वाद

वैभव ने मैच से पहले महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर से स्टेडियम में आशीर्वाद लिया था. गावस्कर ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ मैदान पर थे. उनके पास भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर मौजूद थे. गावस्कर ने दोनों के पैर छुए और इसके बाद मैच में उतरकर तबाही मचा दी. महान खिलाड़ी से मिले आशीर्वाद ने वैभव को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.

 

 

दबाव में बिखर गई सनराइजर्स की टीम

टॉस जीतकर सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वैभव ने फिर तबाही मचा दी. राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स की टीम दबाव में बिखर गई. पूरी टीम 19.2 ओवर में 196 रनों पर सिमट गई. अगर सूर्यवंशी बल्ले से हीरो थे, तो जोफ्रा आर्चर ने गेंद से हैदराबाद की कमर तोड़ दी. इस इंग्लिश तेज गेंदबाज ने पावरप्ले के भीतर ही ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे मुख्य बल्लेबाजों को आउट कर मैच लगभग खत्म कर दिया था. अब राजस्थान का सामना शुक्रवार को मुल्लांपुर में गुजरात टाइटन्स से क्वालीफायर 2 में होगा.

ये भी पढ़ें: बिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान

कमिंस के खिलाफ बेखौफ थे वैभव

पहले ओवर में कमिंस की कुछ यॉर्कर गेंदों को खेलने के बाद सूर्यवंशी ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करते हैं. वह दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर छक्के लगाने लगे. उन्होंने इस पारी में 12 छक्के लगाए, जिससे उनके सीजन के छक्कों की संख्या 65 हो गई. उन्होंने तीसरे ओवर में कमिंस की गेंदों पर हमला बोला. दो हाफ-वॉली स्टैंड्स में भेजीं और फिर एक धीमी गेंद को जल्दी पढ़कर बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया. उस ओवर ने उनके इरादे साफ कर दिए थे कि वह यहां केवल खेल का आनंद लेने आए हैं, जबकि नॉकआउट मैच का दबाव उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों पर छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: वैभव ने खत्म की गेल और वॉर्नर की बादशाहत, IPL में बना डाले 2 महारिकॉर्ड

कमिंस का गलत फैसला

पैट कमिंस ने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. एक ऐसा फैसला जो शुरुआत के आठ ओवरों तक एक बड़ी रणनीतिक चूक जैसा लगा. पैट कमिंस ने 64 रन दिए. यह आईपीएल प्लेऑफ के किसी भी मैच में एक गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं. जब आठवें ओवर में सूर्यवंशी 97 रन पर आउट हुए, तब ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभाला. उन्होंने मात्र 20 गेंदों में अपना सीजन का छठा अर्धशतक पूरा किया और राजस्थान को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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