Vaibhav Suryavanshi ने रिकॉर्ड बुक में मचाई खलबली... जो रोहित-विराट नहीं कर सके वो धमाका कर दिखाया, छक्कों से रचा नया इतिहास

RR vs CSK Vaibhav Suryavanshi​: इसमें कोई शक नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी बन चुके हैं. जहां से उन्होंने आईपीएल 2025 खत्म किया था, ठीक वहीं से आईपीएल 2026 की शुरुआत की है. पहले ही मैच में वैभव ने बल्ले से तबाही मचा दी. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का आगाज करने आए इस युवा बल्लेबाज ने 15 गेंदों पर 50 ठोक इतिहास रच दिया है. इस पारी के दम पर उन्होंने वो कमाल कर दिखाया, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस लीग में कभी नहीं कर पाए हैं. वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैक्गर्क को पछाड़कर तूफानी सिक्सर किंग का तमगा हासिल कर लिया है.

वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर पचासा मारा. यह उनके करियर की सबसे तेज फिफ्टी है. इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के रहे. इन छक्कों के दम पर उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया. अब वो आईपीएल इतिहास के शुरुआती 8 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली. सरल शब्दों में कहें तो आईपीएल में अपने करियर के पहले 8 मैचों में जितने छक्के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं लगाए थे, उतने वैभव ने अपने नाम कर लिए हैं.

जेक फ्रेजर मैक्गर्क का रिकॉर्ड ध्वस्त

IPL के पहले 8 मैचों में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैक्गर्क के नाम था, जिन्होंने 28 सिक्स मारे थे, लेकिन अब इस रिकॉर्ड के किंग वैभव बन गए हैं. CSK के खिलाफ 17 गेंदों पर 5 छक्कों के साथ 52 रन बनाए. इस पारी ने उनके छक्कों की संख्या 29 पहुंचा दी. इस पारी से पहले वैभव ने 8 मैचों में कुल 24 सिक्स मारे थे.

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आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े?

वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में अपने आईपीएल डेब्यू सीजन में ही तबाही मचाकर हर किसी को हैरान कर दिया था. उन्होंने 14 साल 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था. वो सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. उन्होंने 7 मैचों में 36.00 की औसत और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे, जिसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर आया शतक भी शामिल है. यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था. उनकी इसी निडर बल्लेबाजी ने उन्हें रातों-रात भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना दिया.

छक्कों की नई कहानी लिख रहे वैभव

सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी के पास जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. उन्होंने जितने छक्के 8 मैचों में उड़ा दिए, उतने तो राहुल द्रविड़ और कुमार संगकारा जैसे बल्लेबाजों ने अपने पूरे IPL करियर में नहीं लगाए हैं, जिनके सानिध्य में यह खिलाड़ी रहा है. टी20 क्रिकेट के 19 मैचों में वैभव ने 67 छक्के उड़ा दिए हैं. अगर वो इसी रफ्तार से बल्लेबाजी करते रहे, तो इस सीजन टी20 करियर में छक्कों का शतक यानी 100 सिक्स पूरे कर सकते हैं.

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