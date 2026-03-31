'मुझसे गलती हो गई...' 15 साल के Vaibhav Suryavanshi का तूफान देख क्यों माफी मांग रहे हैं मोहम्मद कैफ?

Mohammad Kaif on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी 2025 से लेकर अब तक चर्चा में हैं. वजह है उनकी तूफानी पारी. वैभव ने पिछले सीजन आईपीएल में डेब्यू किया था और पहले ही सीजन में तूफानी बैटिंग से सनसनी मचा दी थी. उन्होंने गुजरात के खिलाफ 35 बॉल पर शतक ठोका था, जो इस लीग के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी है. महज 14 साल की उम्र में उनका बैटिंग स्टाइल देखकर कोई हैरान खुशी से झूम रहा था, तो कोई हैरान था कि आखिर ये बच्चा इतना बढ़िया कैसे खेल रहा है? कई सवाल भी थे कि एक ही सीजन से किसी खिलाड़ी को हीरो नहीं बनाना चाहिए और उन्हें जरूरत से ज्यादा हाइप मिल रही है.

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का भी कुछ ऐसा ही मानना था, लेकिन जब उन्होंने आईपीएल 2026 के पहले मैच में वैभव की तबाही देखी, तो कैफ के सुर बदल चुके हैं. उनकी वैभव को लेकर सोच और नजरिया सबकुछ बदल गया. वैभव ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 बॉल पर 4 चौके और 5 तूफानी छक्कों के दम पर अर्धशतक जड़ा, तो कैफ इस खिलाड़ी की तारीफ बिना खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने वैभव की जमकर तारीफ की और अपनी उस सोच को लेकर माफी मांगी, जो उन्होंने पिछले सीजन के बाद वैभव के बारे में बताई थी.

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सीएसके के खिलाफ वैभव की तबाही देखने के बाद मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी धारणा बदलने का ऐलान किया. कैफ ने पोस्ट में लिखा, 'पिछले सीजन मुझे लगा था कि वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्दी हाइप मिल रही है. एक पुराने ख्यालात वाला क्रिकेटर होने के नाते मेरा मानना था कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साल बाद मुझे लगता है कि वह अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है. यह 15 साल का लड़का न केवल मनोरंजन कर सकता है, बल्कि मैच जिताऊ पारियां भी खेल सकता है.'

पिछले सीजन वैभव ने हर किसी को किया था हैरान

दरअसल, वैभव की उम्र अभी सिर्फ 15 साल है. उन्होंने पिछले सीजन जब वो 14 साल के थे, तो राजस्थान के लिए डेब्यू करते हुए 7 मैचों में 252 रन ठोके थे, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 1 फिफ्टी और एक तूफानी शतक था. अब दूसरे सीजन के पहले ही मैच में सूर्यवंशी ने 15 बॉल पर 50 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के बड़े-बड़े पंडितों को अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया है. वैभव ने ये साबित कर दिया कि उम्र महज एक आंकड़ा है और वह अब बड़े मंच पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वो अब तक टी20 क्रिकेट के 19 मैचों में 67 छक्के उड़ा चुके हैं.

मैच का लेखा जोखा

अगर मैच की बात करें तो बरसापारा में खेले गए इस मैच में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 127 रन पर सिमट गई थी. वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी. राजस्थान ने उसे 19.4 ओवर में समेट दिया था. इस छोटे से टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने विस्फोटक शुरुआत की. यशस्वी जायसवाल संभलकर खेल रहे थे, लेकिन सूर्यवंशी सीएसके की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे. उन्होंने 17 बॉल पर 52 रन ठोके और मैच अलग कर दिया. राजस्थान ने 8 विकेट से जीत हासिल की.

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