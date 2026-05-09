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Hindi Newsक्रिकेटअनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड! सबसे तेज शतक ठोकने से 1 कदम दूर वैभव सूर्यवंशी; खत्म होगी 982 छक्के वाले धुरंधर की बादशाहत

अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड! सबसे तेज 'शतक' ठोकने से 1 कदम दूर वैभव सूर्यवंशी; खत्म होगी 982 छक्के वाले धुरंधर की बादशाहत

Vaibhav Suryavanshi Fastest 100 Sixes Records: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक रिकॉर्डब्रेकिंग बल्लेबाज हैं. हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे. वो जिस भी मुकाबले में खेलने उतरते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो इतिहास बन जाता है. 9 मई यानी आज आईपीएल के 52वें मुकाबले में वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ नया अजूबा करने मैदान पर उतरेंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 09, 2026, 02:07 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज 100 टी20 सिक्स पूरने करने की दहलीज पर हैं (फोटो क्रेडिट ESPN/X)
वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज 100 टी20 सिक्स पूरने करने की दहलीज पर हैं (फोटो क्रेडिट ESPN/X)

Vaibhav Suryavanshi Fastest 100 Sixes Records: वैभव सूर्यवंशी में कितना दमखम है, ये दुनिया सिर्फ 15 साल की उम्र में देख चुकी है. कोई उन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट कह रहा है तो कोई टैलेंट की खान. जो भी हो, वैभव सूर्यवंशी ने इन दिनों गर्दा उड़ाया हुआ है. आईपीएल 2025 से पहचान बनाने वाले वैभव हर किसी को अपनी खतरनाक बैटिंग का मुरीद बना चुके हैं. आईपीएल 2026 में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी, तो सबकी नजरें 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी पर ही टिक होंगी.

शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में वैभव न केवल अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे, बल्कि एक ऐसा 'महारिकॉर्ड' अपने नाम करेंगे, जिसे तोड़ना नामुमकिन जैसा होगा. वैभव आज महज 1 छक्का लगाकर टी20 क्रिकेट के इतिहास का वो पन्ना पलटने वाले हैं, जिस पर अब तक वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड का कब्जा था.

खत्म करेंगे पोलार्ड की बादशाहत

वैभव सूर्यवंशी अब तक टी20 क्रिकेट की 27 पारियों में 99 छक्के जड़ चुके हैं. खास बात यह है कि ये छक्के उन्होंने सिर्फ 511 गेंदों का सामना करते हुए मारे हैं. आज 1 छक्का लगाते ही वह टी20 में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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फिलहाल यह रिकॉर्ड कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 100 छक्के पूरे करने के लिए 843 गेंदें ली थीं. वैभव उनसे लगभग 300 गेंद पहले यह मुकाम हासिल करने की दहलीज पर हैं. पोलार्ड टी20 के दिग्गज हैं, जिन्होंने 735 मैच खेलकर 982 छक्के लगाए हैं, लेकिन आज उनकी सबसे तेज 100 छक्कों के मामले में बनी बादशाहत खत्म हो सकती है.

ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हैं. वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 5 पर हैं. इस सीजन के 10 मैचों में 404 रन बना चुके वैभव ने 350 से ज्यादा रन तो अकेले छक्के-चौकों से बना दिए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं. वैभव कास्ट्राइक रेट 237.64 का रहा है.

नीचे हमने वैभव सूर्यवंशी के वो 6 रिकॉर्ड दिए हैं, जो उन्हें सबसे जुदा और सबसे घातक क्रिकेटर बनाते हैं.

1. फिफ्टी लगाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में फिफ्टी जमाने वाले सबसे यंगेस्ट बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2025 के सीजन में सिर्फ 14 साल 32 दिन की उम्र में यह कमाल किया था. इस लिस्ट में नंबर 2 पर रियान पराग हैं, जिन्होंने 2019 के सीजन में 17 साल 175 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए यह कमाल किया था.

2. 19 साल से पहले 10 पारियों में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी के नाम आईपीएल में 19 साल या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 10 पारियों में 35 छक्के मारे हैं. इस मामले में ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने इतनी उम्र में 24 पारियां खेलकर 30 छक्के लगाए थे.

3. आईपीएल में सबसे तेज 500 रन

वैभव सूर्यवंशी ने अपने IPL करियर में 500 रन पूरे कर लिए हैं. वे लीग में सबसे कम गेंदों में यह मुकाम हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने सिर्फ 227 गेंदों पर 500 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 260 गेंदों में अपने पहले 500 रन पूरे किए थे.

4. आईपीएल में सबसे तेज 50 छक्के

वैभव ने IPL में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने सिर्फ 15 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा था, जिन्होंने 21 पारियों में 50 छक्के पूरे किए थे. इस लिस्ट में रजत पाटीदार नंबर 3 पर हैं.

5. आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव ने आईपीएल 2026 में हैदराबाद के खिलाफ अपनी शतकीय पारी में 12 छक्के लगाए. वे IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड मुरली विजय के नाम था, जिन्होंने 2010 में RR के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे.

6. आईपीएल में सबसे तेज भारतीय शतकवीर

वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 बॉल पर सेंचुरी मारी थी. यह इस लीग का दूसरा सबसे तेज शतक भी है. नंबर 1 पर क्रिस गेल का नाम है, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 बॉल पर ये कमाल किया था.

ये भी पढ़ें:  रोहित-कोहली के बाद अब ये 3 'विस्फोटक' ओपनर मचाएंगे तबाही... 242 के स्ट्राइक रेट से कांप रहे गेंदबाज, जल्द होगा टीम इंडिया में डेब्यू!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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