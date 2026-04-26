37 गेंद, 103 रन और 5 विश्व कीर्तिमान! T20 में सबसे तेज 4 शतक ठोक तोड़ डाला क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 का रोमांच अब चरम पर है. 19वें सीजन में 25 अप्रैल की शाम एक ऐसे युवा सितारे के नाम रही, जिसने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है. सीजन के 36वें मुकाबले में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 36 गेंदों पर शतक जड़ दिया. राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव ने 278.38 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 37 गेंदों पर 103 रनों की आतिशी पारी खेली. इस जादुई पारी के दम पर वैभव ने आईपीएल और टी20 क्रिकेट के कई वर्षों पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है.

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस सीजन में तीसरी बार 50+ का स्कोर किया. उन्होंने इस शतक के दम पर ऑरेंज कैप भी हथिया ली है. वैभव ने अब तक 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.87 के स्ट्राइक रेट से कुल 357 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके बल्ले से 31 चौके और 32 गगनचुंबी छक्के निकले हैं. आइए जानते हैं वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ कौन से 5 महारिकॉर्ड बनाए हैं.

1. IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक

बाएं हाथ के खूंखार बल्लेबाज वैभव ने 36 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की, जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है. खास बात यह है कि दूसरा सबसे तेज शतक (35 गेंद) भी वैभव के ही नाम है, जो उन्होंने 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बनाया था. इस सूची में 30 गेंदों के साथ क्रिस गेल टॉप पर हैं.

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2. एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के (भारतीय)

हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के जड़े. वो आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने मुरली विजय (11 छक्के, साल 2010) के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

3. क्रिस गेल के क्लब में शामिल

वैभव अब आईपीएल की एक पारी में दो बार '10 या उससे ज्यादा छक्के' लगाने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. क्रिस गेल (4 बार) इस सूची में पहले और अभिषेक शर्मा के साथ वैभव अब दूसरे स्थान पर हैं.

4. छक्कों की 'फिफ्टी' का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव ने आईपीएल में अपने 50 छक्के पूरे कर लिए हैं और इसके लिए उन्होंने महज 15 पारियां लीं. उन्होंने 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल (21 पारी) का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 50 छक्के लगाने का कीर्तिमान अपने नाम किया है.

5. T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4 शतक

शनिवार को वैभव ने टी20 करियर का अपना चौथा शतक लगाया. महज 26 पारियों में 4 शतक जड़कर उन्होंने पाकिस्तान के उस्मान खान (33 पारी) को पीछे छोड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया को हैरान कर दिया है.

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