Video: रुलाएगा क्या पगले? सूर्यकुमार यादव ने तारीफ में पार कर दीं सारी हदें, संजू सैमसन ने कप्तान को यूं रोका

T20 World Cup 2026 Sanju Samson Suryakumar Yadav: वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. इसके बाद भारत के लिए संजू सैमसन ने ऐतिहासिक पारी खेली. वह 50 गेंद पर 97 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
T20 World Cup 2026 Sanju Samson Suryakumar Yadav: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया मुकाबला न केवल रोमांचक था, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच एक गहरा बंधन भी दिखाया. संजू सैमसन ने अपनी जीवन की सबसे यादगार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैमसन की तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि विकेटकीपर बल्लेबाज को मजाकिया अंदाज में उन्हें रोकना पड़ा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जारी एक वीडियो में सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की मस्ती नजर आई.
सूर्यकुमार ने अपने ओपनर बल्लेबाज की जमकर तारीफ की. वह लगातार तारीफ किए ही जा रहे थे. इसे देखते हुए संजू ने बीच में उन्हें रोका और हंसते हुए कहा, ''रुलाएगा क्या पगले?'' सूर्यकुमार और संजू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मैच में सैमसन ने केवल रन ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड बुक को भी नए सिरे से लिखा. संजू ने 50 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जो टी20 वर्ल्ड कप में एक सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. उन्होंने महान बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कोहली ने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन की पारी खेली थी.
अच्छे लोगों के साथ सही समय पर अच्छी चीजें होती हैं: कप्तान
संजू ने न केवल विजयी शॉट खेला, बल्कि पूरी पारी के दौरान भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा. डगआउट की ओर लौटते समय सूर्यकुमार यादव ने अपनी टोपी उतारकर उन्हें सलाम किया. यह दिखाता है कि टीम के भीतर सैमसन के प्रदर्शन की कितनी अहमियत है. वीडियो की शुरुआत में सूर्यकुमार ने संजू के प्रति अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा, ''मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ सही समय पर अच्छी चीजें होती हैं.''
सूर्यकुमार ने किया खुलासा
सूर्या ने बताया कि कैसे संजू ने टीम को खुद से ऊपर रखा. जब संजू टीम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने ग्रुप मीटिंग में कहा था, ''चलो वह करते हैं जो टीम चाहती है, वह नहीं जो आप (व्यक्तिगत रूप से) चाहते हैं.'' कप्तान ने उस दौर का भी जिक्र किया जब संजू टीम से अंदर-बाहर हो रहे थे और उन्हें अपनी नियमित पोजीशन के बजाय मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ रही थी. सूर्या के अनुसार, यह एक 'साहसी पारी' थी जो किसी चैंपियन खिलाड़ी के बल्ले से ही निकल सकती थी.
क्या टीम इंडिया अब इंग्लैंड को मुंबई में धूल चटाने के लिए तैयार है?
भारतीय टीम ने जिस तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा किया है, उससे विपक्षी टीमों में खौफ पैदा हो गया है. अब टीम इंडिया का अगला पड़ाव 5 मार्च को मुंबई में होगा, जहां सेमीफाइनल मुकाबले में उसका सामना इंग्लैंड से होगा, संजू सैमसन की फॉर्म और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम का बढ़ता आत्मविश्वास यह संकेत दे रहा है कि भारत इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का प्रबल दावेदार है. पूरी दुनिया की नजरें अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां भारत अपने घरेलू दर्शकों के सामने फाइनल का टिकट पक्का करने उतरेगा.