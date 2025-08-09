करोड़ों भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, मैदान पर उतरने के लिए तैयार 82 शतक ठोकने वाला बल्लेबाज
करोड़ों भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, मैदान पर उतरने के लिए तैयार 82 शतक ठोकने वाला बल्लेबाज

विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 82 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के महारिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचा था. विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 शतक, टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 09, 2025, 10:24 AM IST
करोड़ों भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, मैदान पर उतरने के लिए तैयार 82 शतक ठोकने वाला बल्लेबाज

भारत के करोड़ों फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है. 82 शतक ठोकने वाला धाकड़ बल्लेबाज क्रिकेट के मैदान पर वापस उतरने के लिए जमकर तैयारी कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली पिच पर लौट आए हैं. विराट कोहली ने लंदन में गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन की मौजूदगी में अभ्यास किया. बता दें कि विराट कोहली अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली हालांकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते रहेंगे.

82 शतक ठोकने वाला धाकड़ बल्लेबाज

विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 82 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के महारिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचा था. विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 51 शतक, टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है.

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या लिखा?

विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, हिट में मदद के लिए शुक्रिया, भाई. आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है. उन्होंने सेशन के दौरान अमीन के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की. अमीन ने अपने अकाउंट पर स्टोरी दोबारा शेयर करते हुए कहा, 'भाई, आपको देखकर अच्छा लगा! जल्द ही मिलते हैं.' अमीन बर्कशायर, बकिंघमशायर और लंदन में माइटी विलो अकादमी चलाते हैं और इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ में थे.

302 वनडे मैचों में 14,181 रन

इससे पहले भारत के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी अच्छे अभ्यास सत्रों के लिए अमीन की अकादमी में आ चुके हैं. विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली का ध्यान अब पूरी तरह से भारत के लिए वनडे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की प्रतिबद्धताओं पर है. विराट कोहली ने 302 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 14,181 रन बनाए हैं. उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2025 के फाइनल में शानदार पारी खेली थी. विराट कोहली ने 43 रनों की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर आखिरकार अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी.

इस दिन वनडे सीरीज खेलेंगे विराट कोहली

विराट कोहली को फिर से मैदान पर देखने के लिए प्रशंसक बेताब हैं. हालांकि, फैंस को अभी अक्टूबर माह तक इंतजार करना होगा. भारत को यूं तो अगस्त में बांग्लादेश में तीन एकदिवसीय मैच खेलने थे, लेकिन बीसीसीआई और बीसीबी के बीच आपसी सहमति से यह सीरीज सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कोहली और रोहित शर्मा, जो टेस्ट और टी20 मैचों से भी दूर हैं, दोनों के भारत के ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के वनडे सीरीज के लिए वापसी करने की उम्मीद है. 19 अक्टूबर से पर्थ स्टेडियम में यह वनडे सीरीज शुरू होगी. इसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को अन्य मैच खेले जाएंगे.

