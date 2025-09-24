34 रन ठोकते ही अभिषेक बन जाएंगे Asia Cup के 'किंग', कोहली भी नहीं कर पाए कारनामा
Advertisement
trendingNow12935477
Hindi Newsक्रिकेट

34 रन ठोकते ही अभिषेक बन जाएंगे Asia Cup के 'किंग', कोहली भी नहीं कर पाए कारनामा

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है. 25 साल के इस बल्लेबाज ने हर किसी को अपने प्रदर्शन से मुरीद किया. अभिषेक एक के बाद एक मैच में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलते नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने एक और बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. 34 रन ठोकते ही अभिषेक एशिया कप के 'किंग' बन जाएंगे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है. 25 साल के इस बल्लेबाज ने हर किसी को अपने प्रदर्शन से मुरीद किया. अभिषेक एक के बाद एक मैच में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलते नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने एक और बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. 34 रन ठोकते ही अभिषेक एशिया कप के 'किंग' बन जाएंगे. एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन की तूफानी पारी खेली.

अभिषेक के 200 रन पूरे

अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी 74 रन की पारी खेली थी. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने के मुकाबले में अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. अब लगातार दूसरी फिफ्टी के बाद अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया है. एशिया कप 2025 में अभिषेक ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

34 रन बनाते ही बन जाएंगे नंबर-1

टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत की तरफ बढ़ चुकी है. भारत के लिए फाइनल का रास्ता साफ नजर आ रहा है. फाइनल से पहले टीम इंडिया श्रीलंका से भी भिड़ेगी. ऐसे में अभिषेक के पास टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 2 मैच बाकी हैं. इन दो मैचों में इस रिकॉर्ड का ताज उनपर सज जाएगा. फिलहाल 5 मैच में 248 रन बनाकर वह तीसरे स्थान पर हैं. 

ये भी पढे़ं.. IND vs BAN: 'No Handshake'.. सूर्या ने बांग्लादेश कप्तान को भी किया इग्नोर? सोशल मीडिया वायरल वीडियो से मची खलबली

नंबर-1 पर कौन?

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने के मामले में मोहम्मद रिजवान पहले स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2022 में 3 अर्धशतकों की दम पर 281 रन ठोके थे. ये आंकड़ा रिजवान ने 6 मैच में छुआ था. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 2022 में 1 शतक और 2 फिफ्टी के दम पर 276 रन बनाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में अभिषेक नंबर-1 पर आते हैं या नहीं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs BAN

Trending news

जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
;