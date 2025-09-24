34 रन ठोकते ही अभिषेक बन जाएंगे Asia Cup के 'किंग', कोहली भी नहीं कर पाए कारनामा

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है. 25 साल के इस बल्लेबाज ने हर किसी को अपने प्रदर्शन से मुरीद किया. अभिषेक एक के बाद एक मैच में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलते नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने एक और बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. 34 रन ठोकते ही अभिषेक एशिया कप के 'किंग' बन जाएंगे. एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन की तूफानी पारी खेली.

अभिषेक के 200 रन पूरे

अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी 74 रन की पारी खेली थी. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने के मुकाबले में अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. अब लगातार दूसरी फिफ्टी के बाद अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया है. एशिया कप 2025 में अभिषेक ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं.

34 रन बनाते ही बन जाएंगे नंबर-1

टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत की तरफ बढ़ चुकी है. भारत के लिए फाइनल का रास्ता साफ नजर आ रहा है. फाइनल से पहले टीम इंडिया श्रीलंका से भी भिड़ेगी. ऐसे में अभिषेक के पास टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 2 मैच बाकी हैं. इन दो मैचों में इस रिकॉर्ड का ताज उनपर सज जाएगा. फिलहाल 5 मैच में 248 रन बनाकर वह तीसरे स्थान पर हैं.

नंबर-1 पर कौन?

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने के मामले में मोहम्मद रिजवान पहले स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2022 में 3 अर्धशतकों की दम पर 281 रन ठोके थे. ये आंकड़ा रिजवान ने 6 मैच में छुआ था. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 2022 में 1 शतक और 2 फिफ्टी के दम पर 276 रन बनाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में अभिषेक नंबर-1 पर आते हैं या नहीं.