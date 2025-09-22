20 ओवर टिका तो दोहरा शतक पक्का... टीम इंडिया का ये बल्लेबाज बना सकता है नया इतिहास, पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी
Advertisement
trendingNow12932879
Hindi Newsक्रिकेट

20 ओवर टिका तो दोहरा शतक पक्का... टीम इंडिया का ये बल्लेबाज बना सकता है नया इतिहास, पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी

Team India: एशिया कप में भारत की यंग टीम इन दिनों धूम मचाती नजर आ रही है. टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में शतक लगाना छोटी बात हो चुकी है, लेकिन जब टी20 में चर्चे डबल सेंचुरी के हों तो सोचकर ही गेंदबाजों की रूह कांप उठेगी. टीम इंडिया का एक बल्लेबाज है जो ये करिश्मा कर नया इतिहास रच सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Team India: एशिया कप में भारत की यंग टीम इन दिनों धूम मचाती नजर आ रही है. टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में शतक लगाना छोटी बात हो चुकी है, लेकिन जब टी20 में चर्चे डबल सेंचुरी के हों तो सोचकर ही गेंदबाजों की रूह कांप उठेगी. टीम इंडिया का एक बल्लेबाज है जो ये करिश्मा कर नया इतिहास रच सकता है. यह हम नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है. उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है जिस दिन ये बल्लेबाज 20 ओवर तक टिका उसी दिन दोहरा शतक पक्का हो जाएगा. इन दिनों इस बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनियाभर के गेंदबाजों में अपनी दहशत फैला रखी है. 

पाकिस्तान को धोया

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में जीत का चौका लगा चुकी है जिसमें 2 बार पाकिस्तान को धो डाला है. भारतीय टीम में किसी तूफानी बल्लेबाज के चर्चे हैं तो वो अभिषेक शर्मा हैं यहां भी बात उन्हीं की हो रही है. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है. अब अभिषेक को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बात की है. उन्होंने अभिषेक की निडर पारी देखने के बाद उनकी काबीलियत को सभी के सामने रख दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले योगराज सिंह?

योगराज सिंह ने आईएएनएस से कहा, 'शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में हैं, उसे देखकर लगता है कि अगर उन्हें 250 रन का लक्ष्य भी दिया गया तो वह इसे हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें 15 ओवरों तक टिकना होगा. मैं अभिषेक को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वह 12-15 ओवरों तक खेलें. मुझे लगता है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर टीम काफी हद तक निर्भर करने लगी है.'

ये भी पढे़ं.. राशिद, हसरंगा और कौन? Asia Cup 2025 में 3 गेंदबाजों ने तोड़ा भुवनेश्वर का रिकॉर्ड, फाइनल तक किसके सिर पर सजेगा नंबर-1 का ताज?

गिल के विकेट पर की बात

योगराज ने गिल के विकेट पर कहा, 'शुभमन गिल एक जैसी गेंद पर ही दो बार बोल्ड हुए हैं. उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए. आप कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं गेम से बड़े नहीं बन सकते. खिलाड़ियों को हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए. मुझे लगता है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा 20 ओवरों तक टिक जाएं, उस दिन वह 200 रन का आंकड़ा छू सकते हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;