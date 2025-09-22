20 ओवर टिका तो दोहरा शतक पक्का... टीम इंडिया का ये बल्लेबाज बना सकता है नया इतिहास, पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी

Team India: एशिया कप में भारत की यंग टीम इन दिनों धूम मचाती नजर आ रही है. टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में शतक लगाना छोटी बात हो चुकी है, लेकिन जब टी20 में चर्चे डबल सेंचुरी के हों तो सोचकर ही गेंदबाजों की रूह कांप उठेगी. टीम इंडिया का एक बल्लेबाज है जो ये करिश्मा कर नया इतिहास रच सकता है. यह हम नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है. उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है जिस दिन ये बल्लेबाज 20 ओवर तक टिका उसी दिन दोहरा शतक पक्का हो जाएगा. इन दिनों इस बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनियाभर के गेंदबाजों में अपनी दहशत फैला रखी है.

पाकिस्तान को धोया

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में जीत का चौका लगा चुकी है जिसमें 2 बार पाकिस्तान को धो डाला है. भारतीय टीम में किसी तूफानी बल्लेबाज के चर्चे हैं तो वो अभिषेक शर्मा हैं यहां भी बात उन्हीं की हो रही है. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है. अब अभिषेक को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बात की है. उन्होंने अभिषेक की निडर पारी देखने के बाद उनकी काबीलियत को सभी के सामने रख दिया है.

क्या बोले योगराज सिंह?

योगराज सिंह ने आईएएनएस से कहा, 'शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में हैं, उसे देखकर लगता है कि अगर उन्हें 250 रन का लक्ष्य भी दिया गया तो वह इसे हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें 15 ओवरों तक टिकना होगा. मैं अभिषेक को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वह 12-15 ओवरों तक खेलें. मुझे लगता है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर टीम काफी हद तक निर्भर करने लगी है.'

गिल के विकेट पर की बात

योगराज ने गिल के विकेट पर कहा, 'शुभमन गिल एक जैसी गेंद पर ही दो बार बोल्ड हुए हैं. उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए. आप कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं गेम से बड़े नहीं बन सकते. खिलाड़ियों को हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए. मुझे लगता है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा 20 ओवरों तक टिक जाएं, उस दिन वह 200 रन का आंकड़ा छू सकते हैं.'