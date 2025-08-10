ज्यादा दिन का मेहमान नहीं धोनी का महारिकॉर्ड... ध्वस्त करने की दहलीज पर ये 'बेहरम' बल्लेबाज, दुनिया में गूंजेगा नाम!
ज्यादा दिन का मेहमान नहीं धोनी का महारिकॉर्ड... ध्वस्त करने की दहलीज पर ये 'बेहरम' बल्लेबाज, दुनिया में गूंजेगा नाम!

महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उनका यह रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मानना है कि टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अगर भारत के लिए लगातार खेलते रहे तो वह धोनी का यह महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:09 PM IST
इंग्लैंड में खूब गरजा बल्ला

ऋषभ पंत का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खूब बोला. उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक ठोका और इंग्लैंड में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. इस दौरान उन्होंने एमएस धोनी का बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा. इसके बाद भी पंत के बल्ले से रन निकले. उन्होंने दूसरे और तीसरे टेस्ट में भी अर्धशतक ठोके. इतना ही नहीं, पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद ऋषभ पंत चौथे टेस्ट में बैटिंग के ली उतरे और 54 रन की पारी खेली. पंत ने इस सीरीज में चार मैचों में दो शतक और तीन अर्धशतक के साथ कुल 479 रन बनाए.

तोड़ेंगे धोनी का ये महारिकॉर्ड!

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एमएस धोनी खेले गए मैचों की संख्या और बनाए गए रनों के मामले में टॉप पर हैं. उन्होंने 90 मैच, 144 पारियां खेली हैं और 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं और उनके नाम 6 शतक हैं. ऋषभ पंत ने पिछले 5 साल में छह शतक लगाए हैं.' इस पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, 'अगर हम इसे समग्र रूप से देखें, तो ऋषभ पंत पहले ही 8 शतक बना चुके हैं और एमएस धोनी ने 6 शतक बनाए थे. ऋषभ पंत पहले से ही रनों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. वह एमएस धोनी से 1400 रन पीछे हैं और उन्होंने लगभग आधे मैच खेले हैं. अगर वह और मुकाबले खेलते हैं, तो वह स्पष्ट रूप से एमएस धोनी से आगे निकल जाएंगे.'

इतने पीछे हैं पंत

ऋषभ पंत ने अब तक 47 टेस्ट मैचों में 8 शतक और 18 अर्धशतक के साथ कुल 3427 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 159 रन रहा है. वह एमएस धोनी के बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड से 1450 रन पीछे हैं. पंत बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया में 11वें नंबर पर हैं. पंत अभी 27 साल के ही हैं. वह जिस आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हैं आने वाले समय में सिर्फ धोनी ही नहीं, बल्कि एडम गिलक्रिस्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं. गिलक्रिस्ट बतौर विकेटकीपर टेस्ट में सबसे ज्यादा 5570 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पंत इससे 2144 रन पीछे हैं.

;