4 मैच 173 रन... अभिषेक ने खतरे में डाला विराट कोहली का रिकॉर्ड, एक सीजन में ही सजेगा ये ताज
Hindi Newsक्रिकेट

4 मैच 173 रन... अभिषेक ने खतरे में डाला विराट कोहली का रिकॉर्ड, एक सीजन में ही सजेगा ये ताज

Asia Cup Records: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में बल्ले से धूम मचाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक के बाद एक धुआंधार पारियों से विरोधी टीमों के नाक में दम कर दिया है. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक ने रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. जिसके बाद उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:51 PM IST
Abhishek Sharma and Virat Kohli
Abhishek Sharma and Virat Kohli

Asia Cup Records: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में बल्ले से धूम मचाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक के बाद एक धुआंधार पारियों से विरोधी टीमों के नाक में दम कर दिया है. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक ने रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी अंदाज में 74 रन की मैच विनिंग पारी खेली. जिसके बाद उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है. अभी टीम इंडिया को सुपर-4 में दो मुकाबले खेलने हैं, फाइनल अगर भारतीय टीम पहुंचती है तो अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 मैच होंगे.

भारत की बांग्लेदश से होगी टक्कर

टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ 24 सितंबर को होगी. टीम इंडिया ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने 6 विकेट से मैच जीता था. अब टीम इंडिया को अच्छे अंतर से अगर मात दे देती है तो फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा. 24 सितंबर को सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी जो टी20 एशिया कप में बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हुए हैं. 

अभिषेक ने ठोके 173 रन

अभिषेक फिलहाल इस एशिया कप में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 4 मैच में एक अर्धशतक के दम पर 173 रन ठोक डाले हैं. अभिषेक के स्ट्राइक रेट का कांटा 200 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने 4 मैच में 30, 31, 38 और 74 रन की दमदार पारियां खेली हैं. अभिषेक शर्मा का ये फॉर्म जारी रहता है तो वह टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. 

ये भी पढे़ं.. दुबई से लाहौर तक... हारिस के बाद एक और पाकिस्तानी प्लेयर का 'प्लेन क्रैश' इशारा, सोशल मीडिया पर खलबली

खतरे में कोहली का रिकॉर्ड

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने के मामले में नंबर-1 पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं. उन्होंने 2022 में 6 मैच में 3 अर्धशतकीय पारियों के दम पर 281 रन ठोक दिए थे. वहीं, विराट ने उसी सीजन में 5 मैच में 276 रन बनाए थे, इस दौरान विराट के बल्ले से 2 फिफ्टी और एक शतकीय पारी खेली थी. अभिषेक को इन दोनों खिलाड़ियों को पछाड़ने के लिए 108 रन की दरकार होगी. देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक इन खिलाड़ियों को पछाड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.

