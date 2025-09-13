ENG vs SA: बटलर के चौकों-छक्कों का तूफान, साल्ट की प्रचंड फॉर्म, 60 गेंदो में ही त्राहि-त्राहि करने लगे गेंदबाज

ENG vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने करो या मरो के मुकाबले में अपना विकराल रूप दिखाया. इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली. अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए फिल साल्ट और जोस बटलर बेरहम साबित हुए. दोनों ने चौके-छक्के ठोक बोर्ड पर रनों का पहाड़ लगा दिया. इंग्लिश टीम की ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली कि गुच्छों में रिकॉर्ड्स बनते नजर आए. फिल साल्ट ओवर खत्म होने तक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहे. उन्होंने आतिशी शतक से टीम को 300 के पार पहुंचा दिया.

अफ्रीका ने जीता था टॉस

साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जोस बटलर ने आते ही छक्कों में डील की और 18 गेंद में अर्धशतक भी ठोक डाला. इसके बाद बटलर ने 12 गेंदें और खेलीं जिसमें उन्होंने 33 रन ठोके. 30 गेंद में 83 रन की पारी में बटलर ने 7 छक्के जबकि 8 छक्के जमाए. बटलर के विकेट के बाद जैकब बेथेल ने भी तूफानी शुरुआत की, दूसरे छोर से फिल साल्ट ने अफ्रीकी बॉलर्स के परखच्चे उड़ा डाले.

साल्ट ने ठोका शतक

कुछ देर बाद बेथेल भी 26 रन के स्कोर पर आउट हुए. लेकिन दूसरे छोर पर साल्ट की धुआंधार पारी जारी थी. बैटिंग करने हैरी ब्रूक ने भी साल्ट के साथ यारी दिखाई. ब्रूक ने महज 21 गेंद में 5 चौकों और एक छक्के के दम पर 41 रन ठोके. दूसरी तरफ साल्ट ने महज 60 गेंद में 141 रन की पारी खेलकर अफ्रीकी बॉलर्स को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. इन पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने बोर्ड पर 304 रन टांग दिए. इंग्लैंड फुल मेंबर नेशन में टी20 फॉर्मेट में 300 का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम साबित हुई.

10 ओवर में बने 166 रन

इंग्लैंड ने इन तूफानी पारियों की बदौलत महज 10 ओवर में ही 166 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. इंग्लैंड टी20 के इतिहास में 10 ओवर में ये आंकड़ा छूने वाली पहली टीम साबित हुई. फिल साल्ट ने महज 39 गेंद में शतक ठोका और ये कारनामा करने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने. इतना ही नहीं, इंग्लिश टीम टी20 के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुई है.