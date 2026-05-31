टीम इंडिया में बड़ा बदलाव! रियान पराग OUT, ऋतुराज गायकवाड़ की अचानक हो गई एंट्री

India A Squad Sri Lanka Tri-Series: श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. वह चोटिल रियान पराग की जगह लेंगे और टीम के उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे.
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India A Squad Sri Lanka Tri-Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 फाइनल से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है. पुरुषों की चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में शामिल किया है. उन्हें टीम में उप-कप्तान रियान पराग के स्थान पर जगह दी गई है. गायकवाड़ इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिला चुके हैं.
रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी चोट और रिहैबिलिटेशन का प्रबंधन अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) द्वारा किया जाएगा. पराग को मूल रूप से इस सीरीज के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया था. उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है और उनकी टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी.
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यह वनडे ट्राई सीरीज जून 2026 में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी. इस सीरीज में मेजबान श्रीलंका ए, भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी. ट्राई सीरीज के सभी सफेद गेंद के मैच दांबुला में खेले जाएंगे. सीमित ओवरों की ट्राई सीरीज के बाद इंडिया ए की टीम श्रीलंका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे (बहु-दिवसीय) मैच भी खेलेगी. ये मल्टी-डे मैच गॉल में आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए इंडिया ए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी.
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Ruturaj Gaikwad added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for injured Riyan Parag.
Details https://t.co/COTmObu7Sg
— BCCI (@BCCI) May 31, 2026
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तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान और अनुकूल रॉय.
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