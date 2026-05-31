Advertisement
trendingNow13234165
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया में बड़ा बदलाव! रियान पराग OUT, ऋतुराज गायकवाड़ की अचानक हो गई एंट्री

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव! रियान पराग OUT, ऋतुराज गायकवाड़ की अचानक हो गई एंट्री

India A Squad Sri Lanka Tri-Series: श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. वह चोटिल रियान पराग की जगह लेंगे और टीम के उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 31, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋतुराज गायकवाड़
ऋतुराज गायकवाड़

India A Squad Sri Lanka Tri-Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 फाइनल से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है. पुरुषों की चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में शामिल किया है.  उन्हें टीम में उप-कप्तान रियान पराग के स्थान पर जगह दी गई है. गायकवाड़ इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिला चुके हैं.

रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी चोट और रिहैबिलिटेशन का प्रबंधन अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) द्वारा किया जाएगा. पराग को मूल रूप से इस सीरीज के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया था. उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है और उनकी टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी.

ये भी पढ़ें: इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भड़के सचिन तेंदुलकर, इन 3 मांगों से बढ़ाई BCCI की टेंशन

Add Zee News as a Preferred Source

ट्राई सीरीज का आयोजन कब और कहां होगा?

यह वनडे ट्राई सीरीज जून 2026 में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी. इस सीरीज में मेजबान श्रीलंका ए, भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी. ट्राई सीरीज के सभी सफेद गेंद के मैच दांबुला में खेले जाएंगे. सीमित ओवरों की ट्राई सीरीज के बाद इंडिया ए की टीम श्रीलंका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे (बहु-दिवसीय) मैच भी खेलेगी. ये मल्टी-डे मैच गॉल में आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए इंडिया ए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी.

 

 

ये भी पढ़ें: इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भड़के सचिन तेंदुलकर, इन 3 मांगों से बढ़ाई BCCI की टेंशन

इंडिया ए की अपडेटेड टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान और अनुकूल रॉय.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket teamRuturaj Gaikwad

Trending news

कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
Education
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
TBRL
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
dk Shivkumar
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
West Bengal
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
Punjab news
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
PM Modi
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
jammu kashmir news
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
Rahul Gandhi
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर
World Environment Day
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर