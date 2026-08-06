'भारत के इन दो बल्लेबाजों को वर्ल्ड कप 2027 में नहीं चुना जाएगा', सहवाग के पूर्व ओपनिंग पार्टनर ने बताया सबसे बड़ा कारण

वीरेंद्र सहवाग के पूर्व ओपनिंग पार्टनर और क्रिकेट कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भारत के दो बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्हें शायद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में नहीं चुना जाएगा. आकाश चोपड़ा के मुताबिक यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ही वो क्रिकेटर्स हैं, जिन्हें शायद ही अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चुना जाए.
टीम इंडिया की नजरें ODI वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतने पर है. दुनिया भर की टीमें ODI वर्ल्ड कप 2027 खिताब को जीतने के लिए मुकाबला करेंगी. टूर्नामेंट से पहले सबकी नजरें भारतीय टीम पर होंगी. दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाने वाली भारतीय टीम को एक बार फिर टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार माना जाएगा. साथ ही, जैसे-जैसे टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की टीम कैसी होगी.
भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को लेकर एक बड़ा दावा किया है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि इन दोनों स्टार बल्लेबाजों के 2027 वर्ल्ड कप के लिए जाने की उम्मीद नहीं है और उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा. आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'वह दो काम करते हैं. वह ओपनिंग भी कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. हालांकि उन्हें वहां बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे ऐसा करवाया गया, और उन्होंने वहां एक फिफ्टी और एक सेंचुरी लगाई. इसके उलट, यशस्वी सिर्फ ओपनर के लिए बैकअप हैं. हालांकि, मुझे लगता है कि वे उनमें से किसी को भी नहीं लेंगे.'
आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल को मौके देंगे, इसलिए कोई जगह नहीं बचेगी. दो कीपर लेने होंगे. केएल राहुल और ईशान किशन या शायद ऋषभ पंत, मुझे नहीं पता. ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल, किसी के भी जाने के चांस नहीं हैं.' भारतीय टीम के शेड्यूल की बात करें तो टीम का अगला मुकाबला श्रीलंका से होना है. दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज में एक-दूसरे का सामना करेंगी. सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. आने वाली सीरीज भारतीय टीम के लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि टीम अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बनी हुई है और श्रीलंका के खिलाफ जीत उन्हें इस दौड़ में बनाए रखेगी.