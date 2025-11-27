भारतीय क्रिकेट को मिला नया सुपरस्टार, T20 में सबसे तेज 5000 रन पूरा कर रचा इतिहास, गिल भी कोसों पीछे

टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज तूफानी अंदाज में ताबड़तोड़ पारियां खेलकर कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं. बल्लेबाज पिच पर उतरते ही लंबे-लंबे शॉट खेलने के फिराक में होते हैं. बीते कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में कई दिग्गज और नामी खिलाड़ी हुए हैं. ये क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें कई बार खिलाड़ी रनों की बौछार कर देते हैं. आईपीएल के आने के बाद टी20 क्रिकेट ने क्रिकेट खेलने के मायने पूरी तरह से बदल डाला है. आज हम आपको लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में सबसे तेजी से रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में. इस फेहरिस्त में एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसने गिल को भी पीछे छोड़करअपना ना इस लिस्ट में जोड़कर इतिहास रच दिया है.

केएल राहुल

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल का नाम है. बता दें कि राहुल ने सबसे तेज 5000 रन बनाने का कारनामा किया है. उन्होंने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए मात्र 143 पारियों सा सहारा लिया था. राहुल लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उनके नाम टी20I में 2 शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी है.

ऋतुराज ने बनाया रिकॉर्ड

भारत के युवा बल्लेबाज व चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त कारनामा करते हुए विराट कोहली और गिल जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. गायकवाड़ बस राहुल का रिकॉर्ड तोड़ते-तोड़ते रह गए थे. उन्होंने ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल करने के लिए 144 पारियों का सहारा लिया. गायकवाड़ राहुल के बाद सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

शुभमन गिल

भारत के नए-नवेले कप्तान शुभमन गिल इस फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर स्थित हैं. गिल अपनी तेज-तर्रार पारी की शुरुआत करने के साथ अपनी क्लासी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. बता दें कि भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ( प्रिंस) के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए 154 पारियों का सहारा लिया है.

