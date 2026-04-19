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Hindi Newsक्रिकेटहार के बाद ठनका गायकवाड़ का माथा... किन खिलाड़ियों को किया टारगेट? कहा- हमने उन 2 ओवर में...

हार के बाद ठनका गायकवाड़ का माथा... किन खिलाड़ियों को किया टारगेट? कहा- हमने उन 2 ओवर में...

आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन सीएसके का बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है. लगातार दो जीत के बाद सीएसके फैंस को अच्छे कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन हैदराबाद ने इस टीम को 10 रन से रौंद दिया. इस हार के बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हार की बड़ी वजह डंके की चोट पर बताई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:15 AM IST
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CSK (BCCI)
CSK (BCCI)

आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन सीएसके की हालत बद से बद्तर होती नजर आ रही है. टीम को 6 मुकाबलों में से महज 2 मैच में जीत नसीब हुई है. सीएसके की टीम 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से 10 रन से हारी. हैदराबाद के गेंदबाजों ने सीएसके के जबड़े से जीत छीनी. इसके बाद टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ निराश नजर आए. उन्होंने टीम के कुछ खिलाड़ियों को टारगेट किया जो 10 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे. 

10 ओवर में 80 रन नहीं बने

हैदराबाद ने सीएसके के सामने 195 रन का टारगेट सेट किया था. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रन जबकि क्लासेन ने भी 39 गेंद में 59 रन की पारी खेली थी. सीएसके की तरफ से अंशुल कंबोज और जिमी ओवर्टन ने शानदार गेंदबाजी की और 3-3 विकेट अपने नाम किए. 2 विकेट मुकेश चौधरी के खाते भी आए, लेकिन गेंदबाजों की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया क्योंकि आखिरी के 10 ओवर में टीम 80 रन नहीं बना पाई. 

क्या बोले ऋतुराज गायकवाड़?

गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा, 'बॉलिंग के हिसाब से पॉवरप्ले हमारे हिसाब से गया. मैं 220 या 230 के आस-पास स्कोर देख रहा था, लेकिन 30 रन बचाना यह एक शानदार बॉलिंग कोशिश थी और इस तरह के मैदान पर, इस तरह की पिच पर, किसी भी दिन मैं 200 से कम (टारगेट) लेता. हमें 10 ओवर में बस लगभग 80 रन चाहिए थे और वहां से मुझे लगता है कि यह बस कुछ पार्टनरशिप बनाने और फिर यह पक्का करने के बारे में था कि विरोधी टीम गेम में न रहे और प्रेशर में भी न हो.'

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किसे किया टारगेट?

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ ओवरों ने सच में मोमेंटम बदल दिया. हमने 10 ओवर के बाद अगले 2 ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए. मुझे लगता है कि इससे उन्हें सच में मदद मिली और जाहिर है. डेथ ओवर्स में, 12 या 13 रन प्रति ओवर का पीछा करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें क्रेडिट जाता है. उन्होंने बैक-एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की.'

ये भी पढे़ं.. सनराइजर्स के गेंदबाजों ने सीएसके के जबड़े से छीन ली जीत, मलिंगा-रेड्डी ने पलटा मैच

बॉलर्स की खूब की तारीफ

गायकवाड़ ने गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि लगातार तीन गेम में बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही है. आज भी, पावरप्ले के बाद सभी ने अच्छा खेला. मुझे लगा कि पावरप्ले में भी अभिषेक ने शानदार बैटिंग की. उसने बॉलर्स का सामना किया. हमने कोई लूज़ बॉल नहीं दी, बस बहुत अच्छा क्रिकेट खेला. इसके लिए हैट्स ऑफ. लेकिन उसके बाद भी जब हमें वह मोमेंटम मिला, तो मुझे लगता है कि हमने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया और सभी ने मदद की. जेमी (ओवरटन), गुरजपनीत (सिंह), नूर (अहमद) और यहां तक ​​कि अंशुल (कम्बोज) ने भी आखिर में अच्छा किया.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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