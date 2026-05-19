CSK vs SRH: टूटकर बिखरे CSK के कप्तान... फैंस को दी एक और उम्मीद, कहा- विकेट लेने के तुरंत बाद...

CSK vs SRH: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस के लिए सीएसके कई दिनों से जद्दोजहत कर रही थी, लेकिन अब उसके सफर का लगभग अंत हो चुका है. टीम को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की कमियां बताईं और कुछ बदलाव की आस भी लगाई.
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CSK vs SRH: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस के लिए सीएसके कई दिनों से जद्दोजहत कर रही थी, लेकिन अब उसके सफर का लगभग अंत हो चुका है. टीम को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की कमियां बताईं और कुछ बदलाव की आस भी लगाई. अब सीएसके के पास महज एक मुकाबला है, जिसमें जीत दर्ज करने के बाद भी टीम को बाकी टीमों की हार की दुआ करनी होगी.
गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा, "पिच में कोई बदलाव नहीं नजर आया. हम कुछ मौकों पर चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है. फिर भी मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास क्षेत्र था जहां काम करना चाहिए, बस विकेट लेने के तुरंत बाद मिले मौके का फायदा उठाना चाहिए था. यही वह समय होता है जब आप विरोधी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं. लेकिन हम ये नहीं कर पाए, खासकर विकेट गिरने के बाद."
उन्होंने टीम का बचाव करते हुए कहा, "हमारे पास जो टीम थी, जो सीमित खिलाड़ी थे और जो भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमारे पास थे, उन्हें देखते हुए मुझे अब भी गर्व है और मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया. हां, बिल्कुल. हम टीम को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. सच कहूं तो, मुझे इसमें कई सकारात्मक पहलू नजर आते हैं. संजू का टीम में शामिल होना एक बहुत अच्छा संकेत है. वह हमारे लिए बहुत अच्छा खेल रहा है."
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उन्होंने आगे कहा, "हां, बिल्कुल, हमारे फैंस जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वे हर अच्छे-बुरे दौर में हमारा साथ देने के लिए आते हैं. तो हां, हमने अपने घरेलू मैदान पर कुछ मैच हारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है. यकीनन, अगले साल जब हम यहां वापस आएंगे तो हम एक और भी ज्यादा मजबूत टीम के तौर पर सामने आएंगे."