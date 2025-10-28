गायकवाड़ की दरियादिली... दोहरा शतक जड़ने वाले पृथ्वी के साथ शेयर किया अपना अवॉर्ड, फिर पढ़े कसीदे

Advertisement
Ranji Trophy: भारत के शानदार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने रणजी ट्रॉफी में अपनी शानदार पारियों से नहीं, बल्कि अपनी दरियादिली से सभी का दिल जीत लिया है. पृथ्वी शॉ कई सालों से टीम इंडिया के रडार से बाहर हैं और उन्हें अपने बुरे दौर में खूब खरी-खोटी भी सुनने को मिली. लेकिन गायकवाड़ ने अपने जिगरी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पृथ्वी शॉ शेयर कर सभी का दिल जीत लिया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:48 PM IST
Ranji Trophy: भारत के शानदार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने रणजी ट्रॉफी में अपनी शानदार पारियों से नहीं, बल्कि अपनी दरियादिली से सभी का दिल जीत लिया है. पृथ्वी शॉ कई सालों से टीम इंडिया के रडार से बाहर हैं और उन्हें अपने बुरे दौर में खूब खरी-खोटी भी सुनने को मिली. लेकिन उनकी क्षमताओं से उनके साथी वाकिफ हैं और उनके राइट ट्रैक पर लौटने से खुश हैं. इसकी झलक महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के बीच मुकाबले में देखने को मिली जब गायकवाड़ ने अपने जिगरी पृथ्वी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड शेयर कर सभी का दिल जीत लिया. पृथ्वी ने इस मैच में डबल सेंचुरी लगाकर खूब सुर्खियां भी बटोरीं. 

पृथ्वी ने खेली 222 रन की पारी

गायकवाड़ ने शॉ की शानदार 222 रनों की पारी को सराहा, जिसने महाराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी 2025-26 में चंडीगढ़ पर शानदार जीत दिलाई. यह एक ऐसा जेस्चर था जो खेल भावना, सम्मान और टीम स्पिरिट को पूरी तरह से दिखाता है. महाराष्ट्र के कप्तान गायकवाड़ भी टीम के लिए बड़ा योगदान दे गए. उन्होंने पहली पारी में शानदार 116 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 36 रन बनाए, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड से नवाजा जा रहा था.

गायकवाड़ ने जीता दिल

गायकवाड़ ने फैसला किया कि यह सम्मान उनके साथी खिलाड़ी के बिना अधूरा है. पृथ्वी शॉ ने पहली पारी में सिर्फ आठ रन बनाए थे. इसके बाद जो हुआ वह स्ट्रोकप्ले का एक मास्टरक्लास था, जिसमें सिर्फ 156 गेंदों पर 222 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 29 चौके और पांच छक्के शामिल थे. वह रणजी में सबसे तेज दोहरा शतक ठोकने वाले तीसरे बल्लेबाज साबित हुए.

शॉ ने बदली टीम

पृथ्वी शॉ पहले मुंबई के लिए खेलते थे, लेकिन यह एक तरह से वापसी थी. 2024-25 के मुश्किल सीज़न के बाद, जहाँ उन्हें फिटनेस और अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण मुंबई टीम से बाहर कर दिया गया था, शॉ ने महाराष्ट्र के साथ एक नई शुरुआत की है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टीम की तरफ से खेलते हुए वह अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी बरकरार रख पाते हैं या नहीं. 

