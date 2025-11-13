India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ ने उड़ाया गर्दा, कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ भारत को दिलाई शानदार जीत

India A vs South Africa A: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर टीम इंडिया में मौके के लिए दरवाजा खटखटाया है. अगर वो ऐसे ही खेलते रहें तो अब उन्हें नजरअंदाज करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा.
India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक की बदौलत भारत ए ने साउथ अफ्रीका ए को पहले अनौपचारिक वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में ऋतुराज ने शानदार बल्लेबाजी की और लिस्ट ए करियर का 17वां शतक जड़कर बता दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है.
साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर टीम इंडिया में मौके के लिए दरवाजा खटखटाया है. अगर वो ऐसे ही खेलते रहें तो अब उन्हें नजरअंदाज करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा.
साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ उसी अंदाज में खेले, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. पूरी इनिंग के दौरान वो कंट्रोल में दिखे. 129 गेंदों पर 117 रनों की पारी के दौरान CSK के स्टार बल्लेबाज ने 12 आकर्षक चौके जड़े. रन चेज में कप्तान तिलक वर्मा ने 39 रन और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने 26 गेंदों पर 37 रनों की कीमती पारी खेली. इंडिया ए टीम ने आखिरी ओवर में 6 विकेट खोकर 286 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया.
कोहली से आगे निकले गायकवाड़
लंबे समय से टीम इंडिया में मौके की तलाश में जुटे ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में विराट कोहली को पछाड़ दिया. दरअसल, लिस्ट ए क्रिकेट में अब उनकी औसत 56.71 की हो गई है. वहीं विराट कोहली ने का लिस्ट ए औसत 56.66 है. भारतीय बल्लेबाजों में लिस्ट ए क्रिकेट में औसत के मामले में गायकवाड़ से आगे सिर्फ चेतेश्वर पुजारा (57.01) हैं.
