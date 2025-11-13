Advertisement
India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ ने उड़ाया गर्दा, कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ भारत को दिलाई शानदार जीत

India A vs South Africa A: साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर टीम इंडिया में मौके के लिए दरवाजा खटखटाया है. अगर वो ऐसे ही खेलते रहें तो अब उन्हें नजरअंदाज करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:16 PM IST
ऋतुराज गायकवाड़ का 17वां लिस्ट ए शतक
India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक की बदौलत भारत ए ने साउथ अफ्रीका ए को पहले अनौपचारिक वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में ऋतुराज ने शानदार बल्लेबाजी की और लिस्ट ए करियर का 17वां शतक जड़कर बता दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है. 

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर टीम इंडिया में मौके के लिए दरवाजा खटखटाया है. अगर वो ऐसे ही खेलते रहें तो अब उन्हें नजरअंदाज करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा.

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा 17वां लिस्ट ए शतक 

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ उसी अंदाज में खेले, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. पूरी इनिंग के दौरान वो कंट्रोल में दिखे. 129 गेंदों पर 117 रनों की पारी के दौरान CSK के स्टार बल्लेबाज ने 12 आकर्षक चौके जड़े. रन चेज में कप्तान तिलक वर्मा ने 39 रन और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने 26 गेंदों पर 37 रनों की कीमती पारी खेली. इंडिया ए टीम ने आखिरी ओवर में 6 विकेट खोकर 286 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया.

कोहली से आगे निकले गायकवाड़

लंबे समय से टीम इंडिया में मौके की तलाश में जुटे ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में विराट कोहली को पछाड़ दिया. दरअसल, लिस्ट ए क्रिकेट में अब उनकी औसत 56.71 की हो गई है. वहीं विराट कोहली ने का लिस्ट ए औसत 56.66 है. भारतीय बल्लेबाजों में लिस्ट ए क्रिकेट में औसत के मामले में गायकवाड़ से आगे सिर्फ चेतेश्वर पुजारा (57.01) हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Ruturaj Gaikwad

Trending news

