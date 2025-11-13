India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ ने उड़ाया गर्दा, कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ भारत को दिलाई शानदार जीत

India A vs South Africa A: ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक की बदौलत भारत ए ने साउथ अफ्रीका ए को पहले अनौपचारिक वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में ऋतुराज ने शानदार बल्लेबाजी की और लिस्ट ए करियर का 17वां शतक जड़कर बता दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है.

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार शतक जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर टीम इंडिया में मौके के लिए दरवाजा खटखटाया है. अगर वो ऐसे ही खेलते रहें तो अब उन्हें नजरअंदाज करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा.

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा 17वां लिस्ट ए शतक

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ उसी अंदाज में खेले, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. पूरी इनिंग के दौरान वो कंट्रोल में दिखे. 129 गेंदों पर 117 रनों की पारी के दौरान CSK के स्टार बल्लेबाज ने 12 आकर्षक चौके जड़े. रन चेज में कप्तान तिलक वर्मा ने 39 रन और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने 26 गेंदों पर 37 रनों की कीमती पारी खेली. इंडिया ए टीम ने आखिरी ओवर में 6 विकेट खोकर 286 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया.

WELL PLAYED, RUTURAJ GAIKWAD - 117 runs from 129 balls including 12 fours in a tough run chase for India A, A big statement by Rutu with his performance in white ball cricket. pic.twitter.com/UZaJDguwjJ — Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2025

कोहली से आगे निकले गायकवाड़

लंबे समय से टीम इंडिया में मौके की तलाश में जुटे ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में विराट कोहली को पछाड़ दिया. दरअसल, लिस्ट ए क्रिकेट में अब उनकी औसत 56.71 की हो गई है. वहीं विराट कोहली ने का लिस्ट ए औसत 56.66 है. भारतीय बल्लेबाजों में लिस्ट ए क्रिकेट में औसत के मामले में गायकवाड़ से आगे सिर्फ चेतेश्वर पुजारा (57.01) हैं.

