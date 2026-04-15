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Hindi Newsक्रिकेट5 मैचों में सिर्फ 63 रन...खराब फॉर्म से दुखी नहीं हैं ऋतुराज गायकवाड़...अगले मैच को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान!

5 मैचों में सिर्फ 63 रन...खराब फॉर्म से दुखी नहीं हैं ऋतुराज गायकवाड़...अगले मैच को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान!

Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस वक्त चर्चा में हैं. वजह है उनका खराब फॉर्म और हैरान करने वाला प्रदर्शन. 19वें सीजन में वो लगातार 5वीं बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए. टीम के 5वें मैच में जीत के बाद उन्होंने अगले मैच को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:34 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़

Ruturaj Gaikwad: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 5 मैच खेल चुकी है. जिस तरह से 5 बार की चैंपियन इस टीम ने आगाज किया था, उससे हर कोई हैरान था, क्योंकि टीम पहले तीनों ही मैच हार चुकी थी, लेकिन आखिरी दो मैचों में मिली जीत ने फैंस को थोड़ा सुकून दिया है. हालांकि टीम का सबसे बड़ा स्टार यानी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला अब तक खामोश है. वो पहले 5 मैचों में फ्लॉप रहे हैं. इसके बाद भी गायकवाड़ अपने खराब फॉर्म को लेकर टेंशन में नहीं हैं. केकेआर के खिलाफ 32 रनों से मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी फॉर्म पर खुलकर जवाब दिया और अगले मैच को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया.

मैच के बाद क्या बोले गायकवाड़?

केकेआर के खिलाफ जीत के बाद अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए ऋतुराज ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे दबाव में थे. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था, तो मेरी फॉर्म की बात मेरे दिमाग में घर कर रही थी.' गायकवाड़ ने आगे कहा कि पिछले मैच के बाद वे अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाते हुए ऐलान किया, 'मैं मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस कर रहा हूं और मुझे पता है कि एक बड़ी पारी बस आने ही वाली है. जब टीम को जरूरत होगी, मैं निश्चित रूप से बड़ी पारी खेलूंगा.'

ऋतुराज ने पहले 5 मैचों में सिर्फ 63 रन बनाए

पहले 5 मैचों में कप्तान ऋतुराज सिर्फ 63 रन बना सके हैं. उनका औसत सिर्फ 12.6 का रहा है, जो एक ओपनर के तौर पर बेहद खराब है. उनके साथी संजू सैमसन अपनी आतिशी बल्लेबाजी से महफिल लूट रहे हैं. संजू ने अब तक 5 मैचों में 185 रन बनाए हैं, जिनमें 115 रनों की शतकीय पारी भी शामिल है. संजू का औसत 46.25 का है. 

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इरफान पठान ने दी ये सलाह

खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋतुराज को पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने एक खास सलाह दी है. उन्होंने गायकवाड़ के 'स्लो एप्रोच' पर सवाल भी उठाए हैं. पठान का मानना है कि ऋतुराज की धीमी बल्लेबाजी का खामियाजा टीम और दूसरे ओपनर संजू सैमसन को भुगतना पड़ रहा है. पठान ने कहा, 'अगर गायकवाड़ इसी तरह बिना जोखिम लिए खेलना चाहते हैं, तो उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन अगर ओपनिंग करनी है, तो उन्हें अपना एप्रोच बदलना होगा.'

ये भी पढ़ें: 'खिलाड़ियों पर बैन लगाना बंद करो'...IPL से PSL की तुलना पर अहमद शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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