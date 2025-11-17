Advertisement
trendingNow13007334
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया में जगह के लिए तरस रहे ऋतुराज गायकवाड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक कदम दूर, सचिन-कोहली जैसे धुरंधरों को भी पछाड़ा

Highest List-A Average By Indians: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज और टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए तरस रहे ऋतुराज गायकवाड़ इस समय शानदार फॉर्म में हैं. वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बेस्ट औसत के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Highest career batting average in List A Record
Highest career batting average in List A Record

Highest List-A Average By Indians: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. दूसरा टेस्ट 22-26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा. टेस्ट शृंखला खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज भी होनी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज से पहले युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं. 

ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला इस समय आग उगल रहा है. वो हर मुकाबले में रन बनाकर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. हालांकि, पिछले 1-2 सालों से उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऋतुराज कैसे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं?

भारतीय बल्लेबाजों में सबसे आगे ऋतुराज गायकवाड़ 

 महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा रहे हैं. खासकर 50 ओवर फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है. साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ चल रहे सीरीज में भी गायकवाड़ बेहतरीन फॉर्म में हैं. पहले अनौपचारिक वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा और दूसरे मैच में 68 रन बनाकर नाबाद रहे. ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक 88 लिस्ट-ए मुकाबला खेला है और 57.80 की अद्भुत औसत से 4509 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 18 अर्धशतक शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो लिस्ट ए क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर रिकॉर्ड किसी का नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में ही वो पूर्व खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा से आगे निकले जिनका लिस्ट-ए एवरेज 57.01 है.

 

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका 

सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों में ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऋतुराज गायकवाड़ से आगे लिस्ट-ए की औसत में सिर्फ एक ही बल्लेबाज है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माइकल बेवन के नाम लिस्ट-ए में सर्वाधिक औसत (57.86) का रिकॉर्ड है. गायकवाड़ जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब माइकल बेवन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: सबको 5-5 करोड़ भी दे दो... श्रीलंका को हराकर उछल रहे पाक PM शहबाज की सरेआम बेइज्जती! फैंस ने जमकर लिए मजे

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Ruturaj Gaikwad

Trending news

मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन