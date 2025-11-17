टीम इंडिया में जगह के लिए तरस रहे ऋतुराज गायकवाड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक कदम दूर, सचिन-कोहली जैसे धुरंधरों को भी पछाड़ा

Highest List-A Average By Indians: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. दूसरा टेस्ट 22-26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा. टेस्ट शृंखला खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज भी होनी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज से पहले युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं.

ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला इस समय आग उगल रहा है. वो हर मुकाबले में रन बनाकर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. हालांकि, पिछले 1-2 सालों से उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऋतुराज कैसे टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं?

भारतीय बल्लेबाजों में सबसे आगे ऋतुराज गायकवाड़

महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा रहे हैं. खासकर 50 ओवर फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है. साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ चल रहे सीरीज में भी गायकवाड़ बेहतरीन फॉर्म में हैं. पहले अनौपचारिक वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा और दूसरे मैच में 68 रन बनाकर नाबाद रहे. ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक 88 लिस्ट-ए मुकाबला खेला है और 57.80 की अद्भुत औसत से 4509 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 18 अर्धशतक शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो लिस्ट ए क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर रिकॉर्ड किसी का नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में ही वो पूर्व खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा से आगे निकले जिनका लिस्ट-ए एवरेज 57.01 है.

HIGHEST LIST A AVERAGE BY INDIAN BATTERS: Ruturaj Gaikwad - 57.80 Cheteshwar Pujara - 57.01 pic.twitter.com/fuPaH3WGVg — Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2025

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों में ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऋतुराज गायकवाड़ से आगे लिस्ट-ए की औसत में सिर्फ एक ही बल्लेबाज है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माइकल बेवन के नाम लिस्ट-ए में सर्वाधिक औसत (57.86) का रिकॉर्ड है. गायकवाड़ जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब माइकल बेवन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: सबको 5-5 करोड़ भी दे दो... श्रीलंका को हराकर उछल रहे पाक PM शहबाज की सरेआम बेइज्जती! फैंस ने जमकर लिए मजे