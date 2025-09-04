184 रन... चौकों से ही जड़ दिया शतक, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खूंखार भारतीय बल्लेबाज का तहलका
एक ओवर में 7 छक्के ठोकने वाले एक भारतीय बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के पहले ही दिन शतक जड़कर तहलका मचा दिया. वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच जारी दूसरे सेमीफाइनल में इस बल्लेबाज ने पहले ही दिन 184 रन की बेहतरीन पारी खेलकर गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:19 PM IST
एक ओवर में 7 छक्के ठोकने वाले एक भारतीय बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के पहले ही दिन शतक जड़कर तहलका मचा दिया. वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच जारी दूसरे सेमीफाइनल में इस बल्लेबाज ने पहले ही दिन 184 रन की बेहतरीन पारी खेलकर गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी. दरअसल, यह बल्लेबाज और कोई नहीं, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ हैं. हालांकि, वेस्ट जोन टीम का हिस्सा ये भारतीय बल्लेबाज दोहरा शतक पूरा करने से चूक गया.

ऋतुराज ने लगाया शानदार शतक

शार्दुल ठाकुर की अगुवाई में खेल रही वेस्ट जोन टीम ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बी, बेंगलुरु में जारी इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग चुनी. ऋतुराज गायकवाड़ उस समय क्रीज पर आए थे, जब टीम मुश्किल में थी. चार नंबर पर बैटिंग करते हुए ऋतुराज ने बेहतरीन शॉट्स दिखाए और शतक ठोका. हालांकि, वह दोहरे शतक से चूक गए. ऋतुराज ने 206 गेंदों का सामना किया और 184 रन बने. इस पारी में उन्होंने 25 चौके और एक छक्का भी लगाया.

टीम के बने संकटमोचक

ऋतुराज यह पारी खेलकर टीम के लिए संकटमोचक बने. वेस्ट जोन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. यशस्वी जायसवाल महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके तुरंत बाद 10 रन के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका लगा, जब विकेटकीपर बल्लेबाज हार्विक देसाई एक रन बनाकर चलते बने. चार नंबर पर आए ऋतुराज ने आर्य देसाई के साथ 80+ रन की साझेदारी की और पारी को संभाला. हालांकि, आर्य 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ऋतुराज डटे रहे. ऋतुराज ने फिर श्रेयस अय्यर के साथ साझेदारी की, जो 25 रन ही बना सके. पहले दिन स्टंप्स तक वेस्ट जोन ने 6 विकेट के नुकसान पर 363 रन बना लिए हैं. तनुष कोटियान (65*) और शार्दुल ठाकुर (24*) नाबाद हैं.

एक ओवर में 7 छक्के ठोक चुके हैं ऋतुराज

ऋतुराज गायकवाड़ एक ओवर में 6 नहीं, बल्कि 7 छक्के ठोकने का कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने यह उपलब्धि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के क्वार्टर फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ हासिल की थी. यह मैच 28 नवंबर 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंड में खेला गया. मैच में महाराष्ट्र की कप्तानी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 49वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की गेंद पर 7 छक्के लगाए थे. ओवर की 6 लीगल गेंदों पर उन्होंने 6 छक्के मारे थे. इस बीच शिवा सिंह ने एक नो-बॉल फेंकी थी, जिस पर भी गायकवाड़ ने छक्का जड़ दिया. इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में कुल 43 रन बटोरे थे, जिसमें एक रन अतिरिक्त था.

