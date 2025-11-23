Advertisement
trendingNow13015607
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA ODI: टीम इंडिया में 4 सरप्राइज एंट्री से मची खलबली, शमी फिर नजरअंदाज... जानें स्क्वाड की 5 बड़ी बात

India Squad For ODI Series Against South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. 15 सदस्यीय स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी तो शामिल हैं ही, साथ में चयनकर्ताओं ने कई नए चेहरे को टीम में जगह दी है. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल कप्तानी करेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ruturaj gaikwad ravindra jadeja comeback india squad for odi series against south africa
ruturaj gaikwad ravindra jadeja comeback india squad for odi series against south africa

India Squad For ODI Series Against South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच बीसीसीआई ने वनडे शृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी तो शामिल हैं ही, साथ में चयनकर्ताओं ने कई नए चेहरे को टीम में जगह दी है. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तान बनाने का फैसला किया है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर को रांची में होगा. हाल ही में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ हुए अनऔपचारिक वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को आखिरकार टीम इंडिया में जगह मिली है. उनके अलावा चयनकर्ताओं ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया है.

वनडे टीम में 4 सरप्राइज एंट्री 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने रवींद्र जडेजा को चुनकर हैरान किया है. स्टार ऑलराउंडर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए एकदिवसीय शृंखला में टीम का हिस्सा नहीं थे. जडेजा ने आखिरी ODI इसी साल मार्च में खेला था, जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा के अलावा वनडे टीम में तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल के रूप में दो सरप्राइज एंट्री हुई है. तिलक ने भारत के लिए 4 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जबकि जुरेल को डेब्यू का इंतजार है.

 

बुमराह-सिराज और अक्षर को आराम 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने एक बार फिर मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शमी टीम का हिस्सा नहीं हैं. तेज गेंदबाजी का जिम्मा अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा संभालेंगे, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में जगह नहीं मिली है.

SA के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

ये भी पढ़ें: IND vs SA ODI: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री, कौन होगा कप्तान?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Team India Squad

Trending news

'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा