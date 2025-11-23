IND vs SA ODI: टीम इंडिया में 4 सरप्राइज एंट्री से मची खलबली, शमी फिर नजरअंदाज... जानें स्क्वाड की 5 बड़ी बात

India Squad For ODI Series Against South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच बीसीसीआई ने वनडे शृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी तो शामिल हैं ही, साथ में चयनकर्ताओं ने कई नए चेहरे को टीम में जगह दी है. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तान बनाने का फैसला किया है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर को रांची में होगा. हाल ही में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ हुए अनऔपचारिक वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को आखिरकार टीम इंडिया में जगह मिली है. उनके अलावा चयनकर्ताओं ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया है.

वनडे टीम में 4 सरप्राइज एंट्री

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने रवींद्र जडेजा को चुनकर हैरान किया है. स्टार ऑलराउंडर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए एकदिवसीय शृंखला में टीम का हिस्सा नहीं थे. जडेजा ने आखिरी ODI इसी साल मार्च में खेला था, जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

ऋतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा के अलावा वनडे टीम में तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल के रूप में दो सरप्राइज एंट्री हुई है. तिलक ने भारत के लिए 4 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जबकि जुरेल को डेब्यू का इंतजार है.

बुमराह-सिराज और अक्षर को आराम

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने एक बार फिर मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शमी टीम का हिस्सा नहीं हैं. तेज गेंदबाजी का जिम्मा अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा संभालेंगे, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में जगह नहीं मिली है.

SA के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

