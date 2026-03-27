3 साल पहले ही CSK में आने को बेताब थे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ के सामने रखी ये शर्त, इस खुलासे से मची सनसनी

आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ी ट्रेड हुई थी, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था. चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक रवींद्र जडेजा की कुर्बानी देकर राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया. संजू पिछले कई सालों से राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे थे. ऐसे में ये अटकलें चलने लगी कि कहीं CSK सैमसन को कप्तान बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही? अब आईपीएल 2026 से पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने संजू पर बड़ा खुलासा किया है.

आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे. इस साल संजू सैमसन उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे. 19वें सीजन की शुरुआत से पहले CSK के कप्तान ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 3 साल पहले संजू और उनकी मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स टीम में माहौल के बारे में पूछा था.

CSK में आने के लिए सैमसन की शर्त

आईपीएल 2026 में सफर की शुरुआत से पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने CSK के यूट्यूब चैनल पर कहा कि तीन साल पहले संजू ने मुझसे पूछा था, माही भाई कैसे हैं? सीएसके का माहौल कैसा है? क्या आप अगले कप्तान बनेंगे?

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ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया, ''संजू के इन सवालों का जवाब देते हुए मैंने बस इतना कहा कि मुझे कप्तानी की परवाह नहीं है, मुझे बस यहां खेलना, यहां की संस्कृति और माहौल बहुत पसंद है. तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहता जहन मैं वहां जाकर कप्तान बना दिया जाऊं. मैं आपके अंदर खेलना चाहता हूं, यह आपकी टीम है. मैं यहां सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में रहकर खुश रहना चाहता हूं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं CSK में जरूर शामिल होना चाहूंगा.''

CSK ने सुनी सैमसन की दिल की बात

तीन साल पहले संजू सैमसन ने जो सपना देखा था, उसे चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले हकीकत में बदल दिया. हालांकि, इसके लिए उन्हें रवींद्र जडेजा जैसे स्टार ऑलराउंडर की कुर्बानी देनी पड़ी. सैमसन भी फ्रेंचाइजी के इस भरोसे पर खरा उतरना चाहेंगे. हाल में उनका फॉर्म भी शानदार रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने बल्ले से गदर मचाया और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. 5 पारियों में उन्होंने 321 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी बने.

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