T20 में टेस्ट जैसी बैटिंग! ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा आईपीएल 2026 का सबसे 'सुस्त' अर्धशतक, फिर भी लगाया स्पेशल 'शतक'

IPL 2026 Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 49 गेंदों में सबसे धीमा अर्धशतक जड़कर एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया. गायकवाड़ ने चेन्नई के लिए आईपीएल में 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं.
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IPL 2026 Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह आईपीएल 2026 सीजन का अब तक का सबसे धीमा अर्धशतक बन गया है. इससे पहले इस सीजन में सबसे धीमी फिफ्टी का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 43 गेंदों में 50 रन बनाए थे.
गायकवाड़ की इस पारी ने फैंस के बीच बहस छेड़ दी कि क्या वह टी20 खेल रहे थे या टेस्ट मैच? दरअसल, गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. उनके बॉलर्स ने चेन्नई पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा. चेन्नई की टीम 8.2 ओवर में सिर्फ 37 रन बना सकी थी और उसके 4 विकेट गिर गए थे. ऋतुराज एक छोर पर टिके हुए थे और दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे. चेन्नई ने 12 ओवर में 50 रन पूरे किए थे. ऋतुराज अंत तक टिके रहे और उन्होंने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए. गायकवाड़ ने 60 गेंद पर नाबाद 74 रन बनाए. उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए.
49 गेंदों में अर्धशतक लगाकर गायकवाड़ चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए चौथा सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस अनचाही लिस्ट में पार्थिव पटेल (53 गेंद, बनाम पंजाब, 2010) टॉप पर हैं. उनके बाद मैथ्यू हेडन (51 गेंद, 2009), मुरली विजय (50 गेंद, 2013) और ड्वेन स्मिथ (49 गेंद, 2014) का नाम आता है. ऋतुराज ने अब मुरली विजय और ड्वेन स्मिथ के 49 गेंदों वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.
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ऋतुराज गायकवाड़ की यह पारी इम्पैक्ट प्लेयर नियम (2023 से लागू) के आने के बाद से पूरे आईपीएल इतिहास की सबसे धीमी फिफ्टी है. हालांकि, चेपॉक की पिच काफी धीमी और चुनौतीपूर्ण थी, जहां रन बनाना मुश्किल हो रहा था. एक समय पर गायकवाड़ ने 36 गेंदों में केवल 20 रन बनाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने गियर बदला और अपनी पारी को 60 गेंदों में नाबाद 74 रनों तक पहुंचाया.
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धीमी पारी के बावजूद ऋतुराज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और सीएसके के लिए 100 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं. अब उनके नाम 101 छक्के हो गए हैं. इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी (234 छक्के) शीर्ष पर हैं. उनके बाद सुरेश रैना (180 छक्के) और शिवम दुबे (106 छक्के) का स्थान है. शिवम दुबे के नाम 106 छक्के हैं.