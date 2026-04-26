ऋतुराज गायकवाड़ की ईमानदारी या लापरवाही? धीमी पारी और हार पर कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

CSK vs GT IPL 2026: आईपीएल 2026 के अपने आठवें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को हार का सामना करना पड़ा है. रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइंटस ने उसे 8 विकेट से परास्त कर दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम गुजरात के खिलाफ दो जल्दी विकेट खोने के बाद 32 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं ढूंढ सकी. शुरुआत इतनी धीमी थी कि 12वें ओवर तक जाकर टीम 50 रन के आंकड़े तक पहुंच पाई.

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरी पारी के दौरान एक छोर संभाले रखा. अपनी पहली 42 गेंदों में उन्होंने केवल 35 रन बनाए, जिसमें सिर्फ दो बाउंड्री और 26 डॉट गेंदें शामिल थीं. सात गेंदों के बा उन्होंने सीजन का अपना पहला अर्धशतक 49 गेंदों में पूरा किया. यह पिछले तीन आईपीएल सीजनों का सबसे धीमा अर्धशतक दर्ज किया गया. गायकवाड़ ने पारी के आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई और 60 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाबाद रहे. टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए. गुजरात ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 162 रन बनाकर आसानी से मैच को जीत लिया.

ये भी पढ़ें: चेपॉक में CSK की शर्मनाक हार, गुजरात ने किया परास्त, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

Add Zee News as a Preferred Source

चोट लगने के बाद आई तेजी

मैच के बाद गायकवाड़ ने अपनी पारी पर कहा, ''एक बार जब मुझे गेंद लगी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे तेजी से खेलना होगा. मैं गति बदलना चाहता था, भले ही मैं आउट हो जाता, क्योंकि तब भी पांच-छह ओवर बचे थे.'' टॉस के समय गायकवाड़ ने कहा था कि पिच सूखी है और वे स्कोर का बचाव करना पसंद करेंगे, जिसका मतलब था कि बाद में स्पिनरों को मदद मिल सकती है. हालांकि, मैदान पर इसका उल्टा हुआ. गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने गति और उछाल का भरपूर फायदा उठाया. पावरप्ले में ही चेन्नई ने 3 विकेट गंवा दिए.

ये भी पढ़ें: धोनी-रैना पीछे! संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बाल-बाल बचा वॉर्नर-डिविलियर्स का रिकॉर्ड

हार के बाद भी गायकवाड़ ने मजाकिया अंदाज

गायकवाड़ ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें पिच के व्यवहार का बिल्कुल अंदाजा नहीं था. उन्होंने कहा, ''जब तक हमने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. '' कमेंटेटरों के साथ उनकी बातचीत काफी लंबी चली, लेकिन अंत में उन्होंने मजाक में "नो मोर क्वेश्चन्स" (अब और सवाल नहीं) कहकर बातचीत खत्म की. इससे वहां मौजूद लोग हंसने लगे.