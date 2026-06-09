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BCCI ने जिस खिलाड़ी को किया इग्नोर, उसी ने उड़ाई सेलेक्टर्स की नींद, लगातार 2 शतक ठोककर मचाई तबाही

Sri Lanka A vs India A: पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में जगह मिली थी. वनडे में CSK के कप्तान ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोका. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें अगले ODI सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. अब उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए बल्ले से चयनकर्ताओं को जवाब दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:54 PM IST
BCCI ने जिस खिलाड़ी को किया इग्नोर, उसी ने उड़ाई सेलेक्टर्स की नींद, लगातार 2 शतक ठोककर मचाई तबाही
Image Credit: (BCCI) ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ ठोका शतक

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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