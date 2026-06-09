BCCI ने जिस खिलाड़ी को किया इग्नोर, उसी ने उड़ाई सेलेक्टर्स की नींद, लगातार 2 शतक ठोककर मचाई तबाही

Sri Lanka A vs India A: श्रीलंका में ट्राई नेशन ODI ए सीरीज का आगाज हो चुका है. पहले मैच में इंडिया ए का सामना श्रीलंका ए टीम से हो रहा है. दांबुला में खेले जा रहे मुकाबले में करोड़ों फैंस की नजर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर थीं, लेकिन वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम संकट में थी. नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे अनुभवी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को संकट से निकाला और शानदार शतक जड़कर चयनकर्ताओं की नींद उड़ा दी.