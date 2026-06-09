BCCI ने जिस खिलाड़ी को किया इग्नोर, उसी ने उड़ाई सेलेक्टर्स की नींद, लगातार 2 शतक ठोककर मचाई तबाही

Sri Lanka A vs India A: श्रीलंका में ट्राई नेशन ODI ए सीरीज का आगाज हो चुका है. पहले मैच में इंडिया ए का सामना श्रीलंका ए टीम से हो रहा है. दांबुला में खेले जा रहे मुकाबले में करोड़ों फैंस की नजर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर थीं, लेकिन वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम संकट में थी. नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे अनुभवी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को संकट से निकाला और शानदार शतक जड़कर चयनकर्ताओं की नींद उड़ा दी.
ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए ऋतुराज को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है. जब इंजरी के कारण विराट कोहली इस शृंखला से बाहर हुए तब उम्मीद थी कि गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया.
पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में जगह मिली थी. विशाखापट्टनम में हुए आखिरी वनडे में CSK के कप्तान ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोका. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें अगले ODI सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. अब उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए बल्ले से चयनकर्ताओं को जवाब दिया है.
श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला में खेले जा रहे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े. कप्तान तिलक वर्मा और उनके बीच 150 रनों की साझेदारी हुई जिससे इंडिया ए टीम 277 रनों तक पहुंच सकी.
अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज के लिए तो ऋतुराज गायकवाड़ को नजरअंदाज कर दिया गया है. लेकिन अगर वो इसी फॉर्म में खेलते रहे तो अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला में उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा. पिछले दो 50 ओवर मैच में उन्होंने 100 का आंकड़ा क्रॉस किया है.
इंडिया ए की तरफ से अपना पहला मुकाबला खेल रहे वैभव सूर्यवंशी मौके का फायदा नहीं उठा सके. श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में वो 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें मोहम्मद शिराज ने पवेलियन की रह दिखाई.
इंडिया ए की प्लेइंग XI: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर),प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (C), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रराज निगम
श्रीलंका ए की प्लेइंग XI: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (C), चमिका करुणारत्ने, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा साहन, विजयकांत व्यासकांत, मोहम्मद शिराज, गरुका संकेत