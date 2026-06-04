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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली की जगह लेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार की भी चमकी किस्मत, अचानक टीम इंडिया में एंट्री!

विराट कोहली की जगह लेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार की भी चमकी किस्मत, अचानक टीम इंडिया में एंट्री!

IND vs AFG ODI: करोड़ों भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे कि आईपीएल 2026 के बाद विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज में बल्ले से धमाल मचाएंगे, लेकिन उन तमाम फैंस को बड़ा झटका लगा है. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब ये अपडेट सामने आया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ODI टीम में शामिल किया जा सकता है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से होगा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:08 PM IST
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विराट कोहली की जगह लेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार की भी चमकी किस्मत (Photo: @ipl/bcci)
विराट कोहली की जगह लेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार की भी चमकी किस्मत (Photo: @ipl/bcci)

IND vs AFG ODI Series Updates: करोड़ों भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे कि आईपीएल 2026 के बाद अब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज में बल्ले से धमाल मचाएंगे, लेकिन उन तमाम फैंस को बड़ा झटका लगा है. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब ये अपडेट सामने आया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ODI टीम में शामिल किया जा सकता है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से होगा. बता दें कि ऋतुराज ने अपने आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में शानदार शतक जड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. हालांकि, अब विराट कोहली की चोट के कारण उनकी किस्मत चमकी है. वहीं, RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार इंडिया ए स्क्वॉड में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ले सकते हैं.

कोहली की जगह नंबर-3 पर खेलेंगे गायकवाड़?

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज में अगर ऋतुराज गायकवाड़ को विराट कोहली की जगह मौका मिलता है तो वो नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ शृंखला में उन्हें नंबर-4 पर खेलने का मौका मिला था. 6 दिसंबर, 2025 को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 83 गेंदों पर 105 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने अपने ODI करियर का पहला शतक भी जड़ा था.

ऋतुराज गायकवाड़ का ODI करियर

आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. उनकी कप्तानी में CSK का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा. गायकवाड़ ने इस सीजन 14 मैचों में 28.08 की साधारण औसत से 337 रन बनाए. बात करें इंटरनेशनल करियर की तो दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक 9 ODI मुकाबले खेले हैं और 28.50 की औसत से 228 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

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इंडिया-ए में गायकवाड़ की जगह लेंगे रजत पाटीदार?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऋतुराज गायकवाड़ को अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह मिलती है तो RCB के कप्तान रजत पाटीदार भारतीय ए स्क्वॉड में एंट्री मार सकते हैं. इसी महीने इंडिया ए, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच ODI ट्राई सीरीज खेली जाएगी. स्क्वॉड में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया था, लेकिन अगर अब उन्हें इंडिया टीम में जगह मिलती है तो रजत पाटीदार उनकी जगह ले सकते हैं. आईपीएल 2026 में पाटीदार ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 मैचों में 501 रन बनाए और 42 छक्के जड़े.

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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