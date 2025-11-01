Advertisement
trendingNow12983537
Hindi Newsक्रिकेट

1 ओवर में ठोके 7 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का कहर, पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 ओवर में ठोके 7 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का कहर, पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं और हर गेंद पर एक ही छक्का लगाया जा सकता है. इसलिए एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं. लेकिन, भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है. हालांकि भारत के एक बल्लेबाज ने ये करिश्मा करके इतिहास रच दिया.

खूंखार बल्लेबाज ने एक ओवर में ठोके लगातार 7 छक्के

भारत के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को एक ऐसा कारनामा किया जिसने क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया. पहली बार क्रिकेट में किसी बल्लेबाज ने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाए थे. घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 28 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना ये असंभव जैसा रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में लगातार 7 छक्के जड़ दिए. ऋतुराज गायकवाड़ इस ओवर में लगातार 7 छक्के इसलिए जड़ पाए, क्योंकि गेंदबाज ने इस दौरान एक नो बॉल भी फेंकी थी. ऋतुराज गायकवाड़ ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की बखियां उधेड़ कर रखी दी. शिवा सिंह ने इस ओवर में 1 नो बॉल समेत कुल 7 गेंदें फेंकी. इन सभी 7 गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 7 छक्के जड़ दिए. शिवा सिंह के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 43 रन बटोर लिए.

159 गेंदों पर नाबाद 220 रन जड़ दिए

ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस क्वार्टर फाइनल मैच में 159 गेंदों पर 220 रनों की नाबाद पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से इस दौरान 10 चौके और 16 ताबड़तोड़ छक्के निकले. ऋतुराज गायकवाड़ भारत के लिए 6 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे में 115 रन और टी20 इंटरनेशनल में 633 रन बना चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 IPL मैचों में 2502 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ruturaj Gaikwad

Trending news

'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी