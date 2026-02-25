क्या भारत के खिलाफ सुपर 8 मैच में सिकंदर रजा खेलेंगे या नहीं? मैच से एक दिन पहले जिम्बाब्वे के कप्तान पर आया बड़ा अपडेट

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा को सोमवार को मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर 8 मैच के दौरान बॉलिंग करते समय उंगली में चोट लग गई थी. सिकंदर रजा के चोटिल होने के बाद गुरुवार को चेन्नई में भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं. हालांकि मैच से एक दिन पहले जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने सिकंदर रजा की अवेलेबिलिटी पर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है.

सिकंदर रजा की चोट पर आया बड़ा अपडेट

बुधवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों से बात करते हुए, रयान बर्ल ने कहा कि सिकंदर रजा चेपॉक में भारत के खिलाफ 100% खेलेंगे. रयान बर्ल ने कहा, 'सिकंदर रजा 100% खेल रहे हैं. गुड लक. हां, वह खेलेंगे.' टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे पहले ही ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को हरा चुका है और गुरुवार को वे भारत को भी हराना चाहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रयान बर्ल से पूछा गया कि भारत के खिलाफ मैच में जिम्बाब्वे के चांस कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि यह जिम्बाब्वे के लिए अहम मैच है, लेकिन भारत के लिए भी बड़ा मैच है और सेमीफाइनल में जगह दांव पर होने के कारण, उनकी टीम इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी.

'हमारे लिए बड़ा मैच'

रयान बर्ल ने कहा, 'यह हमारे (जिम्बाब्वे) लिए जरूरी मैच है. यह भारत के लिए भी जरूरी मैच है. जाहिर है, यहां बहुत कुछ दांव पर लगा है. वर्ल्ड कप का मैच होने के नाते, और अगर हमें सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो हम दोनों कल का मैच जीतने पर ध्यान देना चाहेंगे. मुझे लगता है कि हम दोनों एक्साइटेड हैं. जाहिर है, हमें भारत के साथ ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसका हम सच में इंतजार कर रहे थे और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे.'

भारत के खिलाफ खेलना चैलेंज

भारत में भारत के खिलाफ खेलने के चैलेंज के बारे में पूछे जाने पर रयान बर्ल ने कहा, 'भारत में भारत के खिलाफ खेलना अपने आप में एक चैलेंज है. जाहिर है, उन्हें होम ग्राउंड का फायदा मिला है, लेकिन दोनों टीमों पर कल का मैच जीतने का एक्स्ट्रा प्रेशर भी है. प्रेशर टीमों पर अजीब असर डालता है. जाहिर है, यह टी20 वर्ल्ड कप है, इसलिए यह एक्स्ट्रा प्रेशर भी है. तो हां, जाहिर है, हमारे पास अपने प्रोसेस हैं, जिनसे हम गुजरना चाहते हैं और उम्मीद है कि हम कल उन्हें पूरा कर पाएंगे.'