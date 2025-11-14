IND vs SA: रिकेल्टन-मार्करन ने खत्म किया 17 सालों का सूखा, फिर बुमराह ने बरपाया कहर, दिन में दिखा दिए तारे

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू हुई. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहली पारी में उनके ओपनर्स एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय की. इन दो ओपनर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार अफ्रीकी टीम 17 सालों से कर रही थी.

2008 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

रिकेल्टन और मार्करम ने साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को आसानी से चकमा दिया और मैदान के चारों ओर बाउंड्री लगाकर टीम को 10वें ओवर में 50 रन तक पहुंचाया. वे 2008 में कानपुर में ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी के बीच 61 रनों की साझेदारी के बाद भारत में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाली पहली साउथ अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी भी बन गए. भारत का घरेलू मैदान पर दबदबा इतना ज्यादा था कि प्रोटियाज को भारतीय धरती पर अपनी पहली 50 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाने में 17 साल लग गए.

बुमराह ने किया पलटवार

रिकेल्टन और मार्करम के प्रहार का जवाब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवरों के बाद दिया. उन्होंने दोनों को अपना शिकार बनाया. बुमराह ने पलटवार करते हुए रिकेल्टन और मार्करम को लगातार ओवरों में आउट करके दो तेज विकेट चटकाए, जिससे मैच का रुख भारत की ओर मुड़ गया.

टीम इंडिया का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन

टीम इंडिया ने इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को पहले ही रिलीज कर दिया था. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को वापस लाया गया है. भारत की प्लेइंग-11 में एक या दो नहीं बल्कि 4 स्पिनर हैं. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी रखा गया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो तेज गेंदबाज हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, कायेल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.