IND vs SA: रिकेल्टन-मार्करन ने खत्म किया 17 सालों का सूखा, फिर बुमराह ने बरपाया कहर, दिन में दिखा दिए तारे

India vs South Africa Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू हुई. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहली पारी में उनके ओपनर्स एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय की.

Nov 14, 2025, 01:04 PM IST
IND vs SA: रिकेल्टन-मार्करन ने खत्म किया 17 सालों का सूखा, फिर बुमराह ने बरपाया कहर, दिन में दिखा दिए तारे

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू हुई. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहली पारी में उनके ओपनर्स एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय की. इन दो ओपनर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार अफ्रीकी टीम 17 सालों से कर रही थी.

2008 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

रिकेल्टन और मार्करम ने साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को आसानी से चकमा दिया और मैदान के चारों ओर बाउंड्री लगाकर टीम को 10वें ओवर में 50 रन तक पहुंचाया. वे 2008 में कानपुर में ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी के बीच 61 रनों की साझेदारी के बाद भारत में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाली पहली साउथ अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी भी बन गए. भारत का घरेलू मैदान पर दबदबा इतना ज्यादा था कि प्रोटियाज को भारतीय धरती पर अपनी पहली 50 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाने में 17 साल लग गए.

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से सीरीज हारी तो क्या होगा? यूं बदल जाएगा पॉइंट्स टेबल का समीकरण

बुमराह ने किया पलटवार

रिकेल्टन और मार्करम के प्रहार का जवाब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवरों के बाद दिया. उन्होंने दोनों को अपना शिकार बनाया. बुमराह ने पलटवार करते हुए रिकेल्टन और मार्करम को लगातार ओवरों में आउट करके दो तेज विकेट चटकाए, जिससे मैच का रुख भारत की ओर मुड़ गया. 

टीम इंडिया का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन

टीम इंडिया ने इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को पहले ही रिलीज कर दिया था. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को वापस लाया गया है. भारत की प्लेइंग-11 में एक या दो नहीं बल्कि 4 स्पिनर हैं. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी रखा गया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो तेज गेंदबाज हैं.

ये भी पढ़ें: Shocking: गौतम गंभीर ने नंबर-3 बैटर को किया बाहर, कोलकाता टेस्ट में 2 चौंकाने वाले बदलाव, प्लेइंग-11 में 4 स्पिनर

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, कायेल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs South Africa

