AUS vs SA: घर में ढेर अफ्रीका के शेर... टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, रिकेल्टन की पारी पर फिरा पानी
AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. अफ्रीकी शेर घर में ढेर हो गए और कंगारू टीम ने मुकाबले को 17 रन के करीबी अंतर से अपने नाम कर लिया. जीत के नायक टिम डेविड रहे जिन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर मैदान में तबाही मचा डाली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:05 PM IST
AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. अफ्रीकी शेर घर में ढेर हो गए और कंगारू टीम ने मुकाबले को 17 रन के करीबी अंतर से अपने नाम कर लिया. जीत के नायक टिम डेविड रहे जिन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर मैदान में तबाही मचा डाली. एक समय अफ्रीका ने मुकाबले पर शिकंजा कस लिया था, लेकिन टिम डेविड ने अपनी तूफानी पारी से अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. 

अफ्रीका ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम ने महज 30 रन के स्कोर पर अपने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो दिया. लेकिन इसके बाद कैमरन ग्रीन ने मैच में जान डाली. उन्होंने शानदार अंदाज में 35 रन ठोके, दूसरे छोर पर टिम डेविड ने खूंटा गाड़ लिया. डेविड ने महज 52 गेंद में 84 रन की धमाकेदार पारी को अंजाम दिया. उनकी इस पारी में 8 छक्के जबकि 4 चौके देखने को मिले. 

क्वेना मफाका की धमाकेदार गेंदबाजी

अफ्रीका के युवा गेंदबाज क्वेना मफाका ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. वहीं, कगिसो रबाडा के खाते महज 2 विकेट आए. मफाका ने अपने 4 ओवर के स्पेल में कंगारुओं को रनों के लिए तरसा दिया. कंगारू टीम स्कोरबोर्ड पर महज 178 रन टांगने में कामयाब हुई. लेकिन अफ्रीका की बल्लेबाजी ने मफाका के प्रदर्शन पर पानी फेरा. 

रिकेल्टन ने लगा दी पूरी ताकत

आखिरी ओवर तक मैच में सांसें अटकी नजर आईं. एक छोर से विकेटों की पतझड़ थी तो दूसरी तरफ रिकेल्टन का तूफान. उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन जब आखिरी 5 गेंदो में 21 रन की दरकार थी तो उन्होंने बल्ला घुमाया. बाउंड्री पर खड़े शानदार फील्डर ग्लेन मैक्सवेल ने जादुई कैच लपककर अफ्रीका के हाथ से जीत छीन ली. ऑस्ट्रेलिया ने टी20 इंटरनेशनल में लगातार 9वां मुकाबला अपने नाम किया है. 

