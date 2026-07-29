गौतम गंभीर के जिगरी दोस्त को मिली नई नौकरी, भारत के पूर्व कोच को शाहरुख खान की टीम में मिला ये बड़ा पद

शाहरुख खान की टीम नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स ने रयान टेन डोशेट को अपना 'हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी' बनाया है. इस रोल के साथ रयान टेन डोशेट नाइट राइडर्स परिवार में वापस आ रहे हैं और इस फ्रेंचाइजी में क्रिकेट स्ट्रैटेजी, टैलेंट की खोज और उनके डेवलपमेंट का काम करेंगे. एक प्रेस रिलीज के अनुसार, अपनी नए रोल में रयान टेन डोशेट नाइट राइडर्स नेटवर्क में स्काउटिंग, खिलाड़ियों की भर्ती, स्क्वाड प्लानिंग और परफॉर्मेंस से जुड़े स्ट्रैटेजिक टारगेट तय करेंगे.
रयान टेन डोशेट सभी नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी में एक जैसी क्रिकेट फिलॉसफी और अप्रोच बनाने के लिए कोचिंग टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे. अपनी भूमिका के तहत, वे CPL में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स और MLC में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम करेंगे. नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के CEO वेंकी मैसूर ने कहा, 'हमें टेंडो का नाइट राइडर्स परिवार में वापस स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. हमारी टीम फिलॉसफी की उनकी गहरी समझ और फ्रेंचाइजी व इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका अनुभव उन्हें इस रोल के लिए एकदम सही बनाता है. वे नाइट राइडर्स इकोसिस्टम में विकास के अगले चरण को आकार देने में मदद करेंगे.'
अपनी नियुक्ति पर रयान टेन डोशेट ने कहा, 'मैं इस रोल में नाइट राइडर्स के साथ वापस आने को लेकर उत्साहित हूं. यह हमारी ग्लोबल फ्रेंचाइजी में कोचिंग और एनालिटिक्स टीमों के साथ काम करने, हमारी स्काउटिंग को मजबूत करने और एक लंबी अवधि की क्रिकेट स्ट्रैटेजी बनाने का एक अनोखा मौका है.' नाइट राइडर्स परिवार के साथ रयान टेन डोशेट का सफर 2011 में KKR के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था और वे IPL 2012 और 2014 में खिताब जीतने वाली टीमों के अहम सदस्य थे. बाद में, वे 2022 में कोचिंग ग्रुप का अहम हिस्सा बने और 2024 में टीम के तीसरे IPL चैंपियनशिप खिताब के दौरान भी साथ रहे.
इससे पहले इंग्लैंड में व्हाइट-बॉल सीरीज खत्म होने के बाद टेन डोशेट ने भारत की मेंस क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच का पद छोड़ दिया था. नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने UK दौरे के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपने फैसले के बारे में बताया था, जहां भारत को T20I और ODI दोनों सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में 4-0 और ODI सीरीज में 2-1 से हार मिली थी. नीदरलैंड्स के पूर्व कप्तान टेन डोशेट, भारत के कोचिंग सेटअप का हिस्सा रहे हैं. यह तब हुआ जब राहुल द्रविड़ के 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद पद छोड़ने पर गौतम गंभीर ने हेड कोच का पद संभाला.
गौतम गंभीर ने खुद उन्हें चुना था और डोशेट सपोर्ट स्टाफ के एक अहम सदस्य बन गए, जिन्होंने बैटिंग और फील्डिंग दोनों विभागों में योगदान दिया. भारत के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, डोशेट उस कोचिंग ग्रुप का हिस्सा थे जिसने टीम को 2025 एशिया कप जीतने और 2026 मेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाने में मदद की. हालांकि, इसी दौरान भारत की टेस्ट टीम को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा; उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हार का सामना करना पड़ा और घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड (0-3) और दक्षिण अफ्रीका (0-2) के खिलाफ क्लीन स्वीप झेलना पड़ा.