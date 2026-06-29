वैभव सूर्यवंशी की राह का रोड़ा बना ये खिलाड़ी, कोच ने बता दी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं करने के पीछे की असली वजह

टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा, ''वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार है. इसमें कोई शक नहीं. मगर संजू सैमसन वो खिलाड़ी है, जिसने तीन महीने पहले हमें वर्ल्‍ड कप जिताया था. आईपीएल में भी संजू ने अच्‍छा प्रदर्शन किया. ऐसे में खिलाड़‍ियों को विश्‍वास दिलाना महत्‍वपूर्ण हैं. खिलाड़‍ियों को यह संदेश मिलना चाहिए कि हम उन्‍हें लंबे समय तक मौका देना चाहते हैं. हम सभी वैभव को खेलते देखने के लिए उत्‍साहित हैं, लेकिन उन्‍हें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा. मगर हां, इस पर कोई सवाल नहीं है कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं.