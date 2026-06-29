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वैभव सूर्यवंशी की राह का रोड़ा बना ये खिलाड़ी, कोच ने बता दी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं करने के पीछे की असली वजह

Vaibhav Suryavanshi: रयान टेन डोएशे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वैभव को डेब्यू से पहले उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं.हालांकि, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:47 PM IST
वैभव सूर्यवंशी की राह का रोड़ा बना ये खिलाड़ी, कोच ने बता दी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं करने के पीछे की असली वजह
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी की राह का रोड़ा बना ये खिलाड़ी?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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