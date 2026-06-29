वैभव सूर्यवंशी की राह का रोड़ा बना ये खिलाड़ी, कोच ने बता दी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं करने के पीछे की असली वजह

आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में टीम इंडिया से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने निराशाजनक खेल दिखाया. भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा. सबसे बड़ा सवाल ये है कि दो मैचों की सीरीज में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका क्यों नहीं मिला. आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हारने के बाद टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी के पीछे की असली वजह बताई है.
रयान टेन डोएशे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वैभव को डेब्यू से पहले उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं.हालांकि, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा, ''वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार है. इसमें कोई शक नहीं. मगर संजू सैमसन वो खिलाड़ी है, जिसने तीन महीने पहले हमें वर्ल्ड कप जिताया था. आईपीएल में भी संजू ने अच्छा प्रदर्शन किया. ऐसे में खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना महत्वपूर्ण हैं. खिलाड़ियों को यह संदेश मिलना चाहिए कि हम उन्हें लंबे समय तक मौका देना चाहते हैं. हम सभी वैभव को खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा. मगर हां, इस पर कोई सवाल नहीं है कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं.
आयरलैंड ने टी20 क्रिकेट में भारत के वर्चस्व को हिला दिया है. अगस्त, 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया को लगातार दो T20I मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही टीम इंडिया का इस फॉर्मेट में लगातार 16 सीरीज जीतने का ऐतिहासिक सफर का भी अंत हो गया है.