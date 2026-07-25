'उन्हें बिल्कुल इग्नोर..' मोहम्मद शमी के लिए पूर्व कप्तान ने उठाई आवाज, सेलेक्टर्स पर कसा तंज

उन्होंने आगे कहा, "वर्ल्ड कप से पहले बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा. वह भारत के अनकट डायमंड हैं. बुमराह का टीम में होना ही भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का एकमात्र मौका है. बाकी गेंदबाजों को देखते हुए, उनके बिना भारत के पास कोई मौका नहीं है. उनके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर अहम योगदान दे सकते हैं. अर्शदीप सिंह 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए सही नहीं हैं. दो ओवर के बाद गेंद स्विंग नहीं होती और वह तभी असरदार होते हैं जब गेंद में मूवमेंट हो. इंग्लैंड में T20 क्रिकेट में भी, वह पहला ओवर तो शानदार डालते हैं, लेकिन 1.1 ओवर के बाद बल्लेबाज उनकी जमकर धुनाई करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट लगाते हैं. इसलिए उन्हें वनडे मैचों के लिए नहीं चुना जाना चाहिए."