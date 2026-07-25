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'उन्हें बिल्कुल इग्नोर..' मोहम्मद शमी के लिए पूर्व कप्तान ने उठाई आवाज, सेलेक्टर्स पर कसा तंज

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सेलेक्टर्स के रडार से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं. भारतीय टीम में नए-नए चेहरे देखने को मिले. लेकिन शमी वाले मुद्दे को भारत के पूर्व कप्तान ने फिर हवा दे दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:13 PM IST
'उन्हें बिल्कुल इग्नोर..' मोहम्मद शमी के लिए पूर्व कप्तान ने उठाई आवाज, सेलेक्टर्स पर कसा तंज

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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