'उन्हें बिल्कुल इग्नोर..' मोहम्मद शमी के लिए पूर्व कप्तान ने उठाई आवाज, सेलेक्टर्स पर कसा तंज

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सेलेक्टर्स के रडार से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं. भारतीय टीम में नए-नए चेहरे देखने को मिले. लेकिन शमी वाले मुद्दे को भारत के पूर्व कप्तान ने फिर हवा दे दी है. उन्होंने बीसीसीआई पर सवाल खड़े कर दिए हैं, कि शमी को आखिर क्यों नजर अंदाज किया गया. शमी अब किसी भी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं हैं. जब एस श्रीकांत से 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए संभावित तेज गेंदबाजों के बारे में पूछा गया और उन्होंने शमी को याद किया.
श्रीकांत ने इस बात पर अपनी निराशा जाहिर की कि शमी टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल नहीं हैं. शमी 2023 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे. हालांकि, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से उन्होंने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला है और घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें किसी भी सीरीज के लिए नहीं चुना गया.
स्टार स्पोर्ट्स पर श्रीकांत ने कहा, "प्रिंस यादव भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, साथ ही गुरनूर बरार और मोहसिन खान भी। इन तीनों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. वे वर्ल्ड कप टीम में जगह बना सकते हैं क्योंकि अभी भी 15 महीने का समय बाकी है. लेकिन शमी एक शानदार गेंदबाज थे. मुझे हैरानी है कि मैनेजमेंट ने उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर दिया है."
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उन्होंने आगे कहा, "वर्ल्ड कप से पहले बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा. वह भारत के अनकट डायमंड हैं. बुमराह का टीम में होना ही भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का एकमात्र मौका है. बाकी गेंदबाजों को देखते हुए, उनके बिना भारत के पास कोई मौका नहीं है. उनके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर अहम योगदान दे सकते हैं. अर्शदीप सिंह 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए सही नहीं हैं. दो ओवर के बाद गेंद स्विंग नहीं होती और वह तभी असरदार होते हैं जब गेंद में मूवमेंट हो. इंग्लैंड में T20 क्रिकेट में भी, वह पहला ओवर तो शानदार डालते हैं, लेकिन 1.1 ओवर के बाद बल्लेबाज उनकी जमकर धुनाई करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट लगाते हैं. इसलिए उन्हें वनडे मैचों के लिए नहीं चुना जाना चाहिए."