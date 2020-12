इंटरनेशनल क्रिकेट पर Coronavirus का कहर, England-South Africa ODI Series रद्द

केपटाउन: केपटाउन (Cape Town) के लग्जरी होटल में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद इंग्लैंड (England) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के बीच वनडे रद्द कर दी गई है. दोनों टीमें इसी होटल में ठहरी थी. दोनों टीमों में कुछ सदस्य संक्रमित हैं. होटल स्टाफ के 2 सदस्य भी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं.

वनडे सीरीज रद्द करने का फैसला इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने मिलकर किया. दोनों बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि ‘दोनों टीमों के खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए’ यह फैसला किया गया.

Graeme Smith:

“CSA is doing everything in our power to ensure that our top priority, which is the health, safety and welfare of players, support staff and all involved in this series is safeguarded. With that in mind, we have made the joint decision to cancel today’s match.

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 6, 2020