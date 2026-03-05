Finn Allen ने बदला 19 साल का इतिहास....गेल-हेटमायर को पछाड़ बने सिक्स किंग, पहली बार हुआ ऐसा

Most Sixes in a T20 World Cup Edition: टी20 विश्व कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है. 4 मार्च की शाम खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूज़ीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 169 रन बनाए थे, लेकिन कीवी टीम ने 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. जीत के हीरो दाएं हाथ के तूफानी ओपनर फिन एलन रहे, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक भी अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने पूरे विश्व क्रिकेट को चौंका दिया है.

फिन एलन अब टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक एडिशन में सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. वो इस एडिशन में 20 छक्के मार चुके हैं. इस रिकॉर्ड के दम पर उन्होंने 19 साल का इतिहास बदलकर रख दिया. 2007 से लेकर अब तक 9 एडिशन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज 20 छक्के तक नहीं पहुंचा था. एलन पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने यह कमाल कर दिखाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड शिमरॉन हेटमायर के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन 19 छक्के लगाए थे.

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

20 - फिन एलन (2026)

19 - शिमरॉन हेटमायर (2026)

18 - साहिबजादा फरहान (2026)

17 - निकोलस पूरन (2024)

16 - क्रिस गेल (2012)

16 - रहमानुल्लाह गुरबाज (2024)

Add Zee News as a Preferred Source

दिलशान का 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा

एलन ने श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान के 17 साल पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. वे अब टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट (सेमीफाइनल/फाइनल) मैचों में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने दिलशान (नाबाद 96 रन, 2009) के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रचा. खास बात यह भी है कि ब्रेंडन मैकुलम (123 रन) और ग्लेन फिलिप्स (104 रन) के बाद फिन एलन न्यूज़ीलैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिस गेल नहीं अब ये बल्लेबाज कहलाएगा 'यूनिवर्स बॉस', करिश्माई शतक से बना दिए 2 महारिकॉर्ड