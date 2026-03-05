SA vs NZ Semifinal: ग्रीम स्मिथ की बादशाहत खत्म...शर्मनाक हार में भी Aiden Markram ने रचा इतिहास, टूट गया 16 साल पुराना ये रिकॉर्ड

SA vs NZ Semifinal: 4 मार्च 2026 की शाम साउथ अफ्रीका को जो दर्द मिला है, वो उसके लिए भुलाना आसान नहीं होगा. एडेन मार्करम की कप्तानी में अजेय रही अफ्रीकी टीम को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में शर्मनाक हार मिली. न्यूजीलैंड ने 170 रनों का टारगेट सिर्फ एक विकेट खोकर 12.1 ओवर में चेज करते हुए अफ्रीका को 9 विकेट से धूल चटाई. इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का एक बार फिर 'विश्व विजेता' बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया. कीवियों ने भले ही 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर प्रोटियाज टीम के माथे पर 'चोकर' का जख्म गहरा कर दिया हो, लेकिन कप्तान एडेन मार्करम हार में भी इतिहास रच गए. उन्होंने पूर्व दिग्गज कप्तान ग्रीम स्मिथ का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया .

एडेन मार्करम अब साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान बन चुके हैं. मार्करम का यह कीर्तिमान एक दर्दनाक हार के साये में आया.

ग्रीम स्मिथ की बादशाहत खत्म

ग्रीम स्मिथ ने 2007 से 2010 के दौरान T20 वर्ल्ड कप के 16 मैचों में अफ्रीकी टीम की अगुवाई की थी, लेकिन अब 17 मैचों के साथ मार्करम ने उनकी बादशाहत खत्म कर दी है. मार्करम ने 2024 में भी अफ्रीकी टीम की कप्तानी की थी. तब भी वो अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंचे थे. इस बार भी टीम ने लगातार 7 मैच जीते थे, लेकिन सेमीफाइनल में चूक गई.

15 सेमीफाइनल में से 13 हारे

आईसीसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका का ओवरऑल यह 15वां सेमीफाइनल था, जिसमें से 13 बार उसे हार मिली. 2 ही ऐसे मौके आए हैं, जब टीम ने सेमीफाइनल के पड़ाव को पार किया है. पहली बार 1998 चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीता था, फिर पिछले साल यानी 2024 के टी20 विश्व कप में वो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचे थे और भारत के हाथों हार झेली थी.

बल्ले से भी दिया खास योगदान

एडेन मार्करम ने इस सीजन बढ़िया कप्तानी की. उनकी कप्तानी में टीम ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में अजेय रही, लेकिन सेमीफाइनल में हार मिली और सफर खत्म हो गया. इस एडिशन में प्रोटियाज की यह पहली हार है. टीम के लिए कप्तानी के साथ बल्ले से भी मार्करम ने बढ़िया योगदान दिया. उन्होंने 7 मैचों में 57.80 की औसत से 286 रन बनाए. वो तीसरे टॉप रन स्कोरर हैं.

