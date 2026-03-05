Advertisement
ऐसी किस्मत किसी की ना हो...13 साल में खेले 12 ICC टूर्नामेंट....हर बार अधूरा रहा खिताब जीतने का सपना

SA vs NZ: इस बदनसीब बल्लेबाज ने अपने 13 साल के लंबे करियर में कुल 12 आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा. इनमें से 2024 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल उसके खिताब जीतने के सबसे करीब आने वाला पल था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:01 AM IST
फोटो क्रेडिट- (x/@Shebas_10dulkar)
फोटो क्रेडिट- (x/@Shebas_10dulkar)

SA vs NZ Unlucky cricketer David Miller: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें कई बार किस्मत बहुत सी चीजें तय करती है. अगर  किस्मत आपसे रूठी है तो तमाम जोर-आजमाइश काम नहीं आती. ऐसा ही कुछ हो रहा है उस खिलाड़ी के साथ, जिसके अंदर टैलेंट तो कूट-कूटकर भरा है, लेकिन फिर भी वह आज तक चैंपियन नहीं कहला पाया. पिछले 13 साल में 12 ऐसे मौके आए, जब उसने और उसकी टीम ने पूरा दम लगाया, लेकिन ट्रॉफी कभी हाथ नहीं आई.

ये बदनसीब क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी टीम के खूंखार फिनिशर डेविड मिलर हैं. क्रिकेट की दुनिया में 'किलर मिलर' के नाम से मशहूर यह बैटर जब मैदान पर उतरता है, तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन जब बात आईसीसी (ICC) ट्रॉफी उठाने की आती है, तो किस्मत इस दिग्गज बल्लेबाज के साथ ऐसा क्रूर मजाक करती है कि हर कोई दंग रह जाता है.

टी20 विश्व कप 2026 में एक बार फिर मिलर का दिल टूटा. पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों दक्षिण अफ्रीका की हार हुई. इस हार ने न केवल 'चोकर' के जख्म को हरा कर दिया, बल्कि डेविड मिलर के करियर के उस दर्दनाक सिलसिले को भी जारी रखा, जो साल 2013 से शुरू हुआ था.

13 साल का लंबा इंतजार और 12 टूटे सपने

डेविड मिलर 2010 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट में 2013 में पहला मौका मिला. यह साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी. तब से लेकर 2026 के टी20 विश्व कप तक, मिलर ने कुल 12 आईसीसी टूर्नामेंट में शिरकत की है. हर बार दक्षिण अफ्रीकी टीम कागजों पर सबसे मजबूत नजर आई, लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई. मिलर ने बतौर बैटर बढ़िया योगदान दिया, लेकिन जैसे ही 'करो या मरो' का मुकाबला आता है तो यह टीम बिखर जाती है.

2024 के टी20 विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ मिली रोमांचक हार हो या इस दफा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त, मिलर हर बार उस हार के गवाह बने हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के माथे पर 'चोकर' का कलंक लगाती है. नीचे हमने उन 12 आईसीसी टूर्नामेंट की लिस्ट दी है, जिसमें मिलर अफ्रीकी टीम का हिस्सा रहे, लेकिन कभी ट्रॉफी हाथ में लेने का मौका नहीं मिला.

इस बार मिलर ने क्या किया?

डेविड मिलर की उम्र 36 साल प्लस हो चुकी है. यह टी20 विश्व कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा था, जिसमें मिलर ने कई मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया. उन्होंने 7 मैचों में 58.00 की औसत और 155.35 के स्ट्राइक रेट से 174 रन बनाए. टीम लगातार 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन न्यूजीलैंड की चुनौती को पार नहीं कर सकी.

कैसा है मिलर का क्रिकेट करियर?

बाएं हाथ के डेविड मिलर ने अपने करियर में अफ्रीकी टीम के लिए 178 वनडे में 4611 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 24 फिफ्टी शामिल हैं. 140 टी20 मैचों में 2804 रन किए हैं, जिसमें 2 शतक और 9 फिफ्टी शामिल हैं. टेस्ट में उन्हें कभी मौका नहीं मिला. मिलर का करियर ढलान पर है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या मिलर कभी विश्व विजेता का मेडल पहन पाएंगे या उनका नाम उन महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल होगा, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक आईसीसी ट्रॉफी उनके नसीब में नहीं है.

ये भी पढ़ेंIND vs ENG Semi Final: असली इम्तिहान आज....सेमीफाइनल में Team India ने की ये गलती तो टूट जाएगा सपना....कोच को भी सता रहा है डर

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

