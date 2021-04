SA vs PAK: हो गया बड़ा खुलासा! Quinton de Kock ने इसलिए किया था फेक फील्डिंग कर Fakhar Zaman को आउट

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान (SA vs PAK) के बीच जोहानिसबर्ग में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में प्रोटियाज टीम ने एक कांटे के मुकाबले के बाद 17 रनों से बाजी मार ली है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने फेक फील्डिंग कर पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) को रनआउट करवा दिया था. इसके बाद ट्विटर पर फैंस लगातार डी कॉक की क्लास ले रहे हैं. हालांकि अब इस बात का खुलासा अब हो गया है कि डी कॉक ने ऐसा क्यों किया.

फखर जमां ने पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एक शॉट खेल जल्दी से पहला रन पूरा किया. जब वो दूसरा रन लेने दौड़े तो दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने फखर का ध्यान भटकाते हुए नॉन स्ट्राकर इंड की तरफ इशारा किया. इतनी देर में एडेन मार्कराम (Aiden Markram) ने गेंद को विकेट पर हिट कर दिया था. फखर 193 रन बनाकर आउट हो गए.

फेक फील्डिंग के लिए सब जगह आलोचना झेल रहे डी कॉक (Quinton de Kock) ने ऐसा क्यों किया अब इस बात का खुलासा दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) ने किया है. शम्सी ने एक ट्वीट कर कहा, 'मैं बस साफ कर देना चाहता हूं कि क्विंटन डी कॉक उस समय ना ही बल्लेबाज से बात कर रहे थे और ना ही बल्लेबाज की ओर इशारा कर रहे थे. वो बस नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर को बैक-अप के लिए कह रहे थे. इसमें डी कॉक की कोई गलती नहीं है कि बल्लेबाज ने पलट कर नॉन स्ट्राइक एंड की ओर देखा और अपना रन पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया. डी कॉक से नफरत करना बंद करिए और उन्हें अकेला छोड़ दिजीए'

Just 2 clarify

QDK was NOT speaking 2 or pointing at the batsman,he was asking a fielder to back up at the non strikers end

Not Quinnys fault the batman turned around 2 see instead of completing the run safely which he should have done

Stop the hate n Leave QDK alone#Peace

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) April 5, 2021