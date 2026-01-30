Advertisement
trendingNow13091169
Hindi Newsक्रिकेटQuinton De Kock ने T20s में कर दिखाया ये बड़ा करिश्मा, अफ्रीका के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज

Quinton De Kock ने T20s में कर दिखाया ये बड़ा करिश्मा, अफ्रीका के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज

Quinton De Kock Complete 12000 runs in T20 cricket: टी20 क्रिकेट में 12000 रनों का आंकड़ा छूना किसी भी बल्लेबाज के लिए खास पल होता है. ये खास पल अफ्रीका के तूफानी ओपनर डी कॉक की जिंदगी में 29 जनवरी 2025 की रात आया. उन्होंने तूफानी शतक के दम पर इस मुकाम को हासिल किया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Quinton de Kock
Quinton de Kock

Quinton De Kock Complete 12000 runs in T20 cricket: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी पूरी है. मंच सज चुका है. 7 फरवरी से इस मेगा इवेंट का आगाज होगा, जिसमें कुल 20 टीमों के खिलाड़ी उतरेंगे. इस इवेंट से पहले साउथ अफ्रीका के तूफानी ओपनर क्विंटन डी कॉक ने बड़ा धमाका किया है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में 43 बॉल पर शतक ठोक ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि टी20 क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल करके इतिहास रच दिया. डी कॉक ने 12000 रन पूरे कर लिए हैं और वो फाफ डु प्लेसिस के बाद अफ्रीका के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं.

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में हुआ, जिसमें 222 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक ने 49 गेंदों में 10 छक्के और 6 चौके के साथ 115 रन बनाए. उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग में 234.69 का स्ट्राइक रेट रहा. यह उनके करियर का दूसरा टी20 इंटरनेशनल शतक रहा.

10 छक्के क्यों रहे खास?

Add Zee News as a Preferred Source

डी कॉक ने 115 रनों की पारी में 10 छक्के मारे, जो साउथ अफ्रीका के लिए एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा हैं. नंबर एक पर रिचर्ड लेवी का नाम है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में 13 सिक्स लगाए थे. ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है.

डी कॉक ने 8 शतक और 81 फिफ्टी जमाईं

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे पहले जिस खिलाड़ी ने 12000 रन पूरे किए थे वो फाफ डु प्लेसिस थे, जिन्होंने अपने टी20 करियर के 431 मैचों की 407 पारियों में 32.80 के औसत से 12041 रन किए हैं. दूसरे नंबर पर अब डी कॉक का नाम है, जो अब तक 430 मैचों की 416 पारियों में 31.46 के औसत से 12113 रन बना चुके हैं. उनके नाम कुल 8 शतक और 81 फिफ्टी दर्ज हैं. इस लिस्ट में नंबर 3 पर डेविड मिलर हैं, जिन्होंने 550 मैचों में 11711 रन किए हैं.

17.3 ओवर में चेज कर दिए 222 रन

वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में डी कॉक के बल्ले ने रनों की बारिश की. 222 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम ने कप्तान एडन माकरम का विकेट 27 रनों पर खो दिया था. इसके बाद डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने 162 रनों की साझेदारी की, जिसका नतीजा ये रहा कि अफ्रीका ने 17.3 ओवर में 222 रन चेज कर डाले. डी कॉक ने 10 छक्के और 4 चौके लगाकर 115 रन किए, जबकि रिकेल्टन ने 3 छक्के और 9 चौके लगाकर नाबाद 77 रन किए.

ये भी पढ़ें: 10 छक्के 6 चौके 115 रन...गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा ये तूफानी ओपनर, T20 World Cup 2026 से पहले मचाई तबाही

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Quinton de Kock

Trending news

भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज