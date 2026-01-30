Advertisement
trendingNow13091138
Hindi Newsक्रिकेट10 छक्के 6 चौके 115 रन...गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा ये तूफानी ओपनर, T20 World Cup 2026 से पहले मचाई तबाही

10 छक्के 6 चौके 115 रन...गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा ये तूफानी ओपनर, T20 World Cup 2026 से पहले मचाई तबाही

Quinton de Kock Hit 115 Run: टी20 विश्व कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका का तूफानी ओपनर दमदार फॉर्म में चल रहा है. उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्ले से जो तबाही मचाई, उसने सभी को हैरान कर दिया. वर्ल्ड कप से पहले उसने 10 छक्के कूटे, वो भी बेखौफ अंदाज में. नतीजा ये हुआ कि अफ्रीका ने 222 रनों का टारगेट सिर्फ 17.3 ओवर में हासिल कर लिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Quinton de Kock
Quinton de Kock

Quinton de Kock Hit 115 Run: क्रिकेट में फॉर्म बड़ा मायने रखता है. जब तक ये साथ नहीं होता, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो मैदान पर जलवा नहीं दिखा पाता. इसमें कोई शक नहीं कि इनफॉर्म खिलाड़ियों से सजी टीम ही खिताब जीतती है. टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले 29 जनवरी की रात साउथ अफ्रीका की टीम पूरे फॉर्म में दिखी और उसने एक तरह से यह ऐलान कर दिया कि एक बार फिर वो धमाल मचाने के लिए तैयार है.

इस टीम के तूफानी ओपनर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोक इस बात के संकेत दिए हैं कि अब गेंदबाजों की खैर नहीं.  उसने 10 छक्के और 6 चौकों के दम पर 115 रन ठोक डाले. इस पारी के दम पर उसने ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि विरोधी टीमों की टेंशन भी बढ़ा दी है. जिस खिलाड़ी की यहां बात हो रही है, वो बाएं हाथ के ओपनर क्विंटन डी कॉक हैं, जो इन दिनों तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं.

दरअसल, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है. सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया. विंडीज ने 4 विकेट खोकर 221 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया था. जिसमें ओपनर ब्रैंडन किंग की 30 बॉल पर 5 चौके और 3 छक्कों से सजी 49 रनों की पारी आई थी. उनके अलावा शिमरॉन हेटमायर ने 42 बॉल पर 8 चौके और 3 छक्कों के दम पर 75 रन जोड़े थे. फिर आखिरी के ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने सिर्फ 24 बॉल पर 4 छक्के और 5 चौके लगाकर 57 रन बनाकर टीम को 221 तक पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

डी कॉक और रिकेल्टन के बीच 162 रनों की साझेदारी

अब बारी थी इस बड़े चेज की, जिसका पीछा करने उतरी अफ्रीका ने 27 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया. कप्तान मार्करम 15 रन ही बना पाए. यहां से लगा कि विंडीज हावी हो सकती है, लेकिन ओपनर क्विंटन डी कॉक कुछ अलग ही सोच के साथ मैदान पर उतरे थे. नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे रयान रिकेल्टन ने भी उनका भरपूर साथ दिया. दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की और विंडीज को मैच से बाहर कर दिया.

करियर का दूसरा शतक ठोका

क्विंटन डी कॉक ने 49 बॉल पर 6 चौके और 10 छक्कों के दम पर 115 रन बनाए. उन्होंने 43 बॉल पर छक्के से शतक पूरा किया. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी थी, जबकि रिकेल्टन 36 बॉल पर 3 छक्के और 9 चौके लगाकर 77 रनों पर नाबाद रहे. डेवाल्ड ब्रेविस 4 रन बनाकर आउट हुए थे. आखिरी में जेसन स्मिथ ने 3 बॉल पर 6 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे.

अफ्रीका ने रचा इतिहास

साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 17.3 ओवर में 222 रन चेज कर दिए. विंडीज के गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए. यह T20I क्रिकेट के इतिहास में अफ्रीका का 200 से अधिक रनों का चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है. फुल मेंबर टीमों में यह चौथा सबसे तेज 200 प्लस रन चेज का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में नंबर एक पर टीम इंडिया है, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 15.2 ओवर में 200 प्लस रनों का टारगेट चेज किया था.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 से पहले आई खुशखबरी...फिट होने की कगार पर ये 4 धुरंधर, इस दिन टीम इंडिया से जुड़ेंगे तिलक वर्मा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Quinton de Kock

Trending news

भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज