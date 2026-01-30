10 छक्के 6 चौके 115 रन...गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा ये तूफानी ओपनर, T20 World Cup 2026 से पहले मचाई तबाही

Quinton de Kock Hit 115 Run: क्रिकेट में फॉर्म बड़ा मायने रखता है. जब तक ये साथ नहीं होता, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो मैदान पर जलवा नहीं दिखा पाता. इसमें कोई शक नहीं कि इनफॉर्म खिलाड़ियों से सजी टीम ही खिताब जीतती है. टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले 29 जनवरी की रात साउथ अफ्रीका की टीम पूरे फॉर्म में दिखी और उसने एक तरह से यह ऐलान कर दिया कि एक बार फिर वो धमाल मचाने के लिए तैयार है.

इस टीम के तूफानी ओपनर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोक इस बात के संकेत दिए हैं कि अब गेंदबाजों की खैर नहीं. उसने 10 छक्के और 6 चौकों के दम पर 115 रन ठोक डाले. इस पारी के दम पर उसने ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि विरोधी टीमों की टेंशन भी बढ़ा दी है. जिस खिलाड़ी की यहां बात हो रही है, वो बाएं हाथ के ओपनर क्विंटन डी कॉक हैं, जो इन दिनों तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं.

दरअसल, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है. सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया. विंडीज ने 4 विकेट खोकर 221 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया था. जिसमें ओपनर ब्रैंडन किंग की 30 बॉल पर 5 चौके और 3 छक्कों से सजी 49 रनों की पारी आई थी. उनके अलावा शिमरॉन हेटमायर ने 42 बॉल पर 8 चौके और 3 छक्कों के दम पर 75 रन जोड़े थे. फिर आखिरी के ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने सिर्फ 24 बॉल पर 4 छक्के और 5 चौके लगाकर 57 रन बनाकर टीम को 221 तक पहुंचाया.

डी कॉक और रिकेल्टन के बीच 162 रनों की साझेदारी

अब बारी थी इस बड़े चेज की, जिसका पीछा करने उतरी अफ्रीका ने 27 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया. कप्तान मार्करम 15 रन ही बना पाए. यहां से लगा कि विंडीज हावी हो सकती है, लेकिन ओपनर क्विंटन डी कॉक कुछ अलग ही सोच के साथ मैदान पर उतरे थे. नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे रयान रिकेल्टन ने भी उनका भरपूर साथ दिया. दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की और विंडीज को मैच से बाहर कर दिया.

करियर का दूसरा शतक ठोका

क्विंटन डी कॉक ने 49 बॉल पर 6 चौके और 10 छक्कों के दम पर 115 रन बनाए. उन्होंने 43 बॉल पर छक्के से शतक पूरा किया. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी थी, जबकि रिकेल्टन 36 बॉल पर 3 छक्के और 9 चौके लगाकर 77 रनों पर नाबाद रहे. डेवाल्ड ब्रेविस 4 रन बनाकर आउट हुए थे. आखिरी में जेसन स्मिथ ने 3 बॉल पर 6 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे.

अफ्रीका ने रचा इतिहास

साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 17.3 ओवर में 222 रन चेज कर दिए. विंडीज के गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए. यह T20I क्रिकेट के इतिहास में अफ्रीका का 200 से अधिक रनों का चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है. फुल मेंबर टीमों में यह चौथा सबसे तेज 200 प्लस रन चेज का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में नंबर एक पर टीम इंडिया है, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 15.2 ओवर में 200 प्लस रनों का टारगेट चेज किया था.

