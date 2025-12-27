Advertisement
11 छक्के 5 चौके...IPL 2026 से पहले गरजा MI के घातक खिलाड़ी का बल्ला, रोहित शर्मा के संग बिखेरेगा जलवा

11 छक्के 5 चौके...IPL 2026 से पहले गरजा MI के घातक खिलाड़ी का बल्ला, रोहित शर्मा के संग बिखेरेगा जलवा

Ryan Rickelton Smashed Century: आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के एक बल्लेबाज ने शतक ठोक तबाही मचा दी है. इस बल्लेबाज ने गेंदबाजों के खिलाफ चौके-छक्कों की बारिश की और इतिहास रच दिया. ये वही खिलाड़ी है, जो आईपीएल 2025 में एमआई के लिए रोहित का जोड़ीदार था. अगले सीजन भी उसका जलवा दिखेगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:28 AM IST
Ryan Rickelton
Ryan Rickelton

Ryan Rickelton Smashed Century: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी IPL 2026 में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस बेहद दमदार दिख रही है. खास बात ये है कि उसके तीनों ओपनर धांसू फॉर्म में हैं. इस साल MI ने क्विंटन डी कॉक को 1 करोड़ में खरीदा है. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में शतक ठोक अपना फॉर्म साबित किया था. उनके अलावा दूसरे ओपनर रोहित शर्मा भी गजब फॉर्म में चल रहे हैं और अब टीम के तीसरे ओपनर रयान रिकेल्टन ने बल्ले से तूफानी शतक ठोक गर्दा उड़ा दिया है. तीनों बल्लेबाजों का फॉर्म MI के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है. आइए जानते हैं रिकेल्टन ने कब, कहां और किसके खिलाफ शतक ठोक सुर्खियां बटोरी हैं.

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रिकेल्टन इन दिनों SA20 2025-26 खेल रहे हैं. चौथे सीजन का आगाज 26 दिसंबर 2025 से हुआ है. पहले ही दिन उन्होंने अपनी टीम MI केप टाउन, जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, उसके लिए ओपनिंग करते हुए तूफानी शतक ठोका. उन्होंने 63 बॉल पर 116 रनों की उम्दा पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन शतक ठोक इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इस सीजन कुछ बड़ा करने वाले हैं.

मैच में बन गए 449 रन

दरअसल, SA20 लीग के चौथे सीजन की शानदार शुरुआत हुई. पहला मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन MI केप टाउन और डरबन सुपर जायंट्स के बीच हुआ, जिसमें डरबन की टीम ने एक रोमांचक जीत अपने नाम की. मैच में बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की. खूब चौके-छक्के बरसे. नतीजा ये रहा कि कुल 449 रन बन गए. यह SA20 के किसी भी मैच में बनाए गए रनों का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

रयान रिकेल्टन ने उड़ाया गर्दा

डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 232 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन MI केप टाउन 7 विकेट खोकर 217 रनों तक पहुंच गई और 15 रनों से मैच हार गई. एक तरफ से विकेट गिरते गए, लेकिन रयान रिकेल्टन ने एक छोर संभाले रखा. उन्होंने सिर्फ 63 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. ये पारी ऐतिहासिक रही, क्योंकि यह SA20 में किसी पारी में सबसे ज्यादा छक्कों वाली पारी रही.

रोहित के साथ दिखेगा रिकेल्टन का जलवा

रयान रिकेल्टन ने 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए IPL में डेब्यू किया था. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी. पहले ही सीजन के 14 मैचों में रिकेल्टन ने 29.85 की औसत से 388 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 62 रन था. उन्होंने 3 फिफ्टी भी जमाई थीं. ये खिलाड़ी बाएं हाथ का विकेटकीपर बैटर है, जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है. जिस दिन रिकेल्टन अपने रंग में होते हैं, तो अकेले के दम पर मैच पलट देते हैं. मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को IPL 2026 के लिए रिटेन किया था. अब वो एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं.

