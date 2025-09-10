SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड
Advertisement
trendingNow12915967
Hindi Newsक्रिकेट

SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

SA20 Auction 5 Most Expensive Players: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एस20 के चौथे सीजन के लिए खिलाड़ियों ने की नीलामी मंगलवार (9 सितंबर) को हुई. बड़े-बड़े प्लेयर्स के नामों पर इस दौरान बोली लगाई गई. वहीं, कुछ दिग्गज अनसोल्ड भी रह गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

SA20 Auction 5 Most Expensive Players: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एस20 के चौथे सीजन के लिए खिलाड़ियों ने की नीलामी मंगलवार (9 सितंबर) को हुई. बड़े-बड़े प्लेयर्स के नामों पर इस दौरान बोली लगाई गई. वहीं, कुछ दिग्गज अनसोल्ड भी रह गए. भारत के महान खिलाड़ी सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स ने डेवाल्ड ब्रेविस को लीग इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. उनके अलावा साउथ अफ्रीका के अनुभवी खिलाड़ी एडेन मार्करम पर भी बड़ी बोली लगी.

ब्रेविस के लिए खोला खजाना

डेवाल्ड ब्रेविस को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (942000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 8.3 करोड़ रुपये) की भारी राशि में खरीदा. युवा बल्लेबाजी सनसनी ब्रेविस को खरीदने के लिए जोबर्ग सुपर किंग्स और कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिर में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बाजी मार ली. मार्कराम इस नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें डरबन सुपर जाएंट्स ने 14 मिलियन रैंड (800000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 7 करोड़ रुपये) में खरीदा।

Add Zee News as a Preferred Source

मार्करम के लिए जबरदस्त लड़ाई

एडन मार्कराम ने इससे पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप को लगातार दो खिताब दिलाए थे. डरबन ने मार्कराम को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाई और प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली लगाई. हालांकि, सनराइजर्स अपने कप्तान को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने 'राइट टू मैच' का इस्तेमाल किया, जिसके बाद डरबन सुपर जायंट्स को अपनी बोली 14 मिलियन रैंड तक बढ़ानी पड़ी, जिससे यह सौदा पक्का हो गया.

ये भी पढ़ें: India vs Pakistan: मैच से पहले 'हैंडशेक' कांड...क्या सूर्यकुमार ने सलमान से नहीं मिलाया हाथ? Video में सामने आई सच्चाई

एसए20 ऑक्शन 2025 के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

डेवाल्ड ब्रेविस- प्रिटोरिया कैपिटल्स- 942000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये)
एडेन मार्करम- डरबन सुपर जाएंट्स- 800000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये)
वियान मुल्डर- जोबर्ग सुपर किंग्स - 513000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 करोड़ रुपये)
गेराल्ड कोएत्जी- डरबन सुपर जाएंट्स- 422000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.7 करोड़ रुपये)
नंद्रे बर्गर- जोबर्ग सुपर किंग्स - 359500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.1 करोड़ रुपये)

ये भी पढ़ें: UAE के खिलाफ खेलेंगे संजू सैमसन? रिपोर्टर के सवाल पर सूर्यकुमार ने लिए मजे, दे दिया बड़ा अपडेट

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESPNcricinfo (@espncricinfo)

 

बावुमा और एंडरसन को नहीं मिला कोई खरीदार

साउथ अफ्रीका के टेस्ट और वनडे कप्तान तेम्बा बावुमा को लगातार दूसरे सीजन के लिए नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला. SA20 के पहले ऑक्शन में भी बावुमा में किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन बाद में उन्हें चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के रूप में सनराइजर्स ने टीम में शामिल कर लिया था. अगले सीजन के लिए उन्हें रिटेन किया गया था, लेकिन इस बार टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. बावुमा टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने इस साल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को भी इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला. टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों को मिलाकर उनके नाम 991 विकेट हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketSA20

Trending news

मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
;