SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

SA20 Auction 5 Most Expensive Players: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एस20 के चौथे सीजन के लिए खिलाड़ियों ने की नीलामी मंगलवार (9 सितंबर) को हुई. बड़े-बड़े प्लेयर्स के नामों पर इस दौरान बोली लगाई गई. वहीं, कुछ दिग्गज अनसोल्ड भी रह गए. भारत के महान खिलाड़ी सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स ने डेवाल्ड ब्रेविस को लीग इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. उनके अलावा साउथ अफ्रीका के अनुभवी खिलाड़ी एडेन मार्करम पर भी बड़ी बोली लगी.

ब्रेविस के लिए खोला खजाना

डेवाल्ड ब्रेविस को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (942000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 8.3 करोड़ रुपये) की भारी राशि में खरीदा. युवा बल्लेबाजी सनसनी ब्रेविस को खरीदने के लिए जोबर्ग सुपर किंग्स और कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिर में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बाजी मार ली. मार्कराम इस नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें डरबन सुपर जाएंट्स ने 14 मिलियन रैंड (800000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 7 करोड़ रुपये) में खरीदा।

मार्करम के लिए जबरदस्त लड़ाई

एडन मार्कराम ने इससे पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप को लगातार दो खिताब दिलाए थे. डरबन ने मार्कराम को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाई और प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली लगाई. हालांकि, सनराइजर्स अपने कप्तान को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने 'राइट टू मैच' का इस्तेमाल किया, जिसके बाद डरबन सुपर जायंट्स को अपनी बोली 14 मिलियन रैंड तक बढ़ानी पड़ी, जिससे यह सौदा पक्का हो गया.

एसए20 ऑक्शन 2025 के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

डेवाल्ड ब्रेविस- प्रिटोरिया कैपिटल्स- 942000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये)

एडेन मार्करम- डरबन सुपर जाएंट्स- 800000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये)

वियान मुल्डर- जोबर्ग सुपर किंग्स - 513000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 करोड़ रुपये)

गेराल्ड कोएत्जी- डरबन सुपर जाएंट्स- 422000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.7 करोड़ रुपये)

नंद्रे बर्गर- जोबर्ग सुपर किंग्स - 359500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.1 करोड़ रुपये)

बावुमा और एंडरसन को नहीं मिला कोई खरीदार

साउथ अफ्रीका के टेस्ट और वनडे कप्तान तेम्बा बावुमा को लगातार दूसरे सीजन के लिए नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला. SA20 के पहले ऑक्शन में भी बावुमा में किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन बाद में उन्हें चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के रूप में सनराइजर्स ने टीम में शामिल कर लिया था. अगले सीजन के लिए उन्हें रिटेन किया गया था, लेकिन इस बार टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. बावुमा टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने इस साल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को भी इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला. टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों को मिलाकर उनके नाम 991 विकेट हैं.