Advertisement
trendingNow13067122
Hindi Newsक्रिकेट9 चौके 9 छक्के...200वें मैच में शतक ठोक इस खिलाड़ी ने मचाया तहलका, IPL 2026 की नीलामी में रहा था अनसोल्ड

9 चौके 9 छक्के...200वें मैच में शतक ठोक इस खिलाड़ी ने मचाया तहलका, IPL 2026 की नीलामी में रहा था अनसोल्ड

Shai Hope 118 Runs: इन दिनों साउथ अफ्रीका में SA20 2026 की धूम है. इस सीजन में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बैटर शाई होप भी खेल रहे हैं. 7 जनवरी की रात उन्होंने तूफानी शतक ठोक अपने नाम कर लिया. आइए जानते हैं कैसे...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shai Hope
Shai Hope

Shai Hope 118 Runs: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी पूरी है. मार्च-अप्रैल के महीने में 19वें सीजन की धूम होगी. इस बार मिनी ऑक्शन हुआ था, जिसमें कई खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए थे. इन्हीं में से एक खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर बल्ले से तबाही मचाई है. उसने अपने 200वें टी20 मैच में तूफानी शतक ठोका और ये बता दिया कि उसे नहीं खरीदकर टीमों ने गलती कर दी है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बैटर शाई होप हैं, जो इन दिनों साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं.

7 जनवरी की रात शाई होप के बल्ले ने कहर मचाया. सीजन का चौथा मुकाबला किंग्समीड में प्रिटोरिया कैपिटल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच हुआ, जिसमें होप ने ओपनिंग करते हुए 60 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 69 बॉल पर 118 रनों की नाबाद पारी खेली. इस पारी के दम पर वो SA20 के इतिहास में में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड काइल वेरेन के नाम पर था, जिन्होंने साल 2024 में प्रिटोरिया कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए MI केप टाउन के खिलाफ 116 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

मैच का लेखा-जोखा

शाई होप ने शुरुआत से ही गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोला. उनकी शतकीय पारी के दम पर प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए डरबन की टीम 188 रनों पर सिमट गई और 15 रन से मैच गंवा दिया. प्रिटोरिया के लिए शाई होप और कॉनर एस्टरह्यूजेन ने पहले विकेट के लिए 11 ओवरों में 101 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी. एस्टरह्यूजेन 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन होप आखिर तक नाबाद रहे.

शाई होप ने उड़ाए 9 चौके और 9 छक्के

शाई होप ने अपने 200वें टी20 मुकाबले में शतक ठोका. उन्होंने 69 बॉल पर 9 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन बनाए. स्ट्राइक रेट 171.04 का रहा. यह होप के टी20 करियर की चौथी सेंचुरी थी. वो अब तक 195 पारियों में 31.10 के औसत से 5350 रन बना चुके हैं. उनके नाम 402 चौके और 244 सिक्स भी दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: T20I में सबसे तेज 3000 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड...ये पाकिस्तानी है नंबर 1, लिस्ट में टीम इंडिया के 2 दिग्गजों का जलवा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Shai Hope

Trending news

DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा