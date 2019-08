सचिन के करियर का पहला शतक और 'सर' ब्रैडमैन का शून्य, 14 अगस्त को बनाता है खास

नई दिल्ली: क्रिकेट इतिहास में ऐसे तमाम रिकार्ड्स और संयोग हैं, जो इसे दिलचस्प बनाते हैं. इस खेल के भगवान सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन के बीच भी हैरान करने वाला संजोग है. सचिन के नाम 100 शतक हैं. इस खिलाड़ी ने अपना पहला शतक 1990 में आज के दिन यानि (14 अगस्त) को लगाया था. दिलचस्प बात ये है कि सर ब्रैडमैन ने अपने करियर की आखिरी पारी भी 14 अगस्त 1948 को खेली थी. अगर ब्रैडमैन इस पारी में केवल 4 रन बना लेते तो वे अपने करियर को 100 की औसत पर खत्म करते, लेकिन वे शून्य पर आउट हो गए. सचिन का पहला शतक और ब्रैडमैन का पहला शून्य 14 अगस्त की तारीख को खास बनाता है.

इंग्लैंड में लगाया था सचिन ने पहला शतक

1990 में भारत इंग्लैंड का दौरा करने गया जिसमें तमाम दिग्गज शामिल थे. कपिल देव, संजय मांजरेकर, दिलीप वेंगसरकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े सितारे उस टीम में थे. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया पहला टेस्ट 247 रनों से हारकर सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही थी. दूसरा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला गया.

दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान ग्राहम गूच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. इंग्लैंड ने गूच, माइक आर्थटन और रॉबिन स्मिथ के शतकों के दम पर पहली पारी में 519 रन बनाए. इसका टीम इंडिया ने भी मोहम्मद अजहरुद्दीन की शानदार 179 रन, संजय मांजरेकर की 93 रन और सचिन की 63 रनों की पारियों से जवाब देते हुए 432 रन बनाए. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एलन लैंब के शतक की मदद से 320 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए 408 रन का लक्ष्य रखा. इस लक्ष्य का पीछा करते समय टीम इंडिया का स्कोर एक समय 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन हो गया था. ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने 119 रनों की शानदार पारी खेल कर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाते हुए मैच ड्रॉ करवा दिया.

His unbeaten final-day 119 helped India save the second Test against England at Old Trafford, and made him Test cricket's third youngest centurion pic.twitter.com/0pYtPMVQju

#OnThisDay in 1990, Sachin Tendulkar made the first of his hundred international hundreds.

14 अगस्त 1948 में शून्य पर आउट हुए थे ब्रैडमैन

1948 में 14 अगस्त को ही ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने आखिरी टेस्ट की आखिरी पारी खेली थी. लंदन के ओवल में हुए इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान नॉर्मन यार्डली ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पारी केवल 52 रन पर समेट दी. इसमें सर लियोनार्ड ह्यूटन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए. इसके जवाब में पहली पारी में कप्तान ब्रैडमैन, होलीज की गेंद पर शून्य पर बोल्ड हो गए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इंग्लैंड को इस मैच में पारी की हार का सामना करना पड़ा. इस तरह से यह पारी ब्रैडमैन की आखिरी पारी हो गई.

#OnThisDay on 1948, Don Bradman's Test career came to an end.

Bowled for a duck in his final Test innings at The Oval, he finished four runs shy of 7000 in the longest format, with his average finishing 0.06 runs per dismissal below an even pic.twitter.com/Jnrrfv91an

— ICC (@ICC) August 14, 2019