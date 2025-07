टीम इंडिया की फोटो में सचिन-लारा...गौतम गंभीर के रहते विराट कोहली गायब, युवराज सिंह के प्रोग्राम में ये क्या हुआ?

Virat Kohli Team India: लॉर्ड्स में गुरुवार (10 जुलाई) से होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के एक कार्यक्रम में शामिल हुई. इस दौरान एक से बढ़कर एक दिग्गज नजर आए. युवराज की 'युवीकैन' फाउंडेशन के एक चैरिटी कार्यक्रम में विराट कोहली ने खेल के कुछ दिग्गजों के साथ शिरकत की. इनमें उनके पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथी क्रिस गेल भी शामिल थे.

एक से बढ़कर एक दिग्गज

इस कार्यक्रम में मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित पूरी क्रिकेट टीम मौजूद थी. इसके अलावा रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, केविन पीटरसन, ब्रायन लारा और आशीष नेहरा जैसे दिग्गज भी शामिल थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी वहां नजर आए. कार्यक्रम के दौरान कोहली ने अपने साथियों से मुलाकात की और युवराज सिंह की जमकर तारीफ की.

Stars align in London for a noble cause! #TeamIndia pic.twitter.com/rctbCxMKMx — BCCI (@BCCI) July 9, 2025

टीम इंडिया की तस्वीर में दिग्गज

बीसीसीआई ने इवेंट की एक तस्वीर शेयर की है. इसमें गौतम गंभीर के साथ पूरी टीम थी और साथ में सचिन, लारा, पीटरसन, युवराज और अगरकर भी खड़े हैं. इस फोटो में कोहली की गैरमौजूदगी पर सबकी नजर गई. विराट कहीं नजर नहीं आए तो सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने अपना गुस्सा निकाला. उन्होंने बीसीसीआई की मंशा पर सवाल उठाए.

Why did Virat Kohli avoid clicking photos with BCCI? Is anything hidden? pic.twitter.com/2204JUDuBT — Abhinav (@Abhinav_hariom) July 9, 2025

Why. Did Virat Kohli avoid clutching photos with bcci. Is anything hidden? Bcci — _x_ankit__ (@AnkitKu89906755) July 9, 2025

कोहली क्यों गायब?

विराट उस कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद टीम इंडिया की फोटो में नजर नहीं आए. इसके कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनके आने से पहले तस्वीर क्लिक कर ली गई थी. ऐसी खबरें आई हैं कि वह सबसे लेट पहुंचे थे. इसके अलावा लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि बीसीसीआई बाद में उनकी कोई तस्वीर शेयर कर सकती है.