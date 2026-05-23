वर्ल्ड कप के बीच पिता का निधन, अंतिम संस्कार के बाद मैदान पर उतर बेटे ने खेली 140 रनों की पारी, कहलाया क्रिकेट का भगवान

Sachin Tendulkar 140 vs Kenya 1999 World Cup: क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स तो रोज बनते और टूटते हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं, जो खेल के मैदान से ऊपर उठकर इंसानी जज्बे और फर्ज की मिसाल बन जाती हैं. क्रिकेट के इतिहास में 23 मई का दिन एक ऐसे ही बेहद भावुक, ऐतिहासिक और अदम्य साहस वाले पल का गवाह है.

आज से ठीक 27 साल पहले, यानी 23 मई 1999 को 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने आईसीसी वनडे विश्व कप में केन्या के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी, जिसने पूरे खेल जगत की आंखों को नम कर दिया था. ये आम शतक नहीं था. ये शतक देश के प्रति अटूट निष्ठा और एक बेटे द्वारा अपने दिवंगत पिता को दी गई सबसे बड़ी ट्रिब्यूट (श्रद्धांजलि) थी.

जब सचिन पर टूटा दुखों का पहाड़: वर्ल्ड कप छोड़ लौटना पड़ा भारत

आज से 27 साल पहले इंग्लैंड में 1999 वनडे विश्व कप चल रहा था. भारतीय टीम अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से हार चुकी थी और अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होना था. इसी बीच आधी रात को इंग्लैंड में मौजूद सचिन तेंदुलकर को एक ऐसी खबर मिली, जिसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी. मुंबई में उनके मार्गदर्शक और पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर का दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया था. सचिन तुरंत विश्व कप को बीच में ही छोड़कर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लौट आए. सचिन की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच हार गई और भारत पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा.

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मां के शब्दों ने बदला फैसला

पिता के निधन के गम में 26 साल के सचिन डूबे हुए थे. वो शायद उस वक्त दोबारा इंग्लैंड जाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन संकट की इस घड़ी में उनकी मां रजनी तेंदुलकर और परिवार ने उन्हें ढांढस बंधाया. उनकी मां ने सचिन से कहा कि 'तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हें देश के लिए खेलते देखना चाहते थे, अगर तुम घर पर बैठोगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जाओ और देश के लिए खेलो.' मां के इन शब्दों को सीने से लगाकर सचिन भारी मन से तुरंत वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए.

मैदान पर उतरकर बेटे ने रचा इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के ठीक 3 दिन बाद 23 मई को सचिन तेंदुलकर ब्रिस्टल के मैदान पर केन्या के खिलाफ मैच खेलने उतरे. पूरे देश की नजरें उन पर थीं कि इतने बड़े व्यक्तिगत दुख से उबरकर वे कैसा खेल पाएंगे, लेकिन सचिन ने उस दिन जो किया, वह सिर्फ इतिहास के पन्नों में अमर ही नहीं हुआ, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि उन्हें क्यों 'गॉड ऑफ क्रिकेट' कहा जाता है.

केन्या के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे सचिन ने केन्या के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 101 गेंदों में 3 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 140 रनों की चमत्कारी पारी खेल डाली. सचिन के इस महाशतक की बदौलत भारत ने केन्या को 94 रनों से हरा दिया.

आसमान की तरफ देखकर पिता को किया याद

जब सचिन ने अपना शतक पूरा किया, तो उनके चेहरे पर कोई आम जश्न नहीं था. उन्होंने नम आंखों से बल्ला उठाया और अपना सिर आसमान की तरफ उठाकर अपने दिवंगत पिता को याद किया. सचिन तेंदुलकर की यह तस्वीर क्रिकेट इतिहास की सबसे भावुक तस्वीरों में से एक बन गई. इसके बाद सचिन ने अपने पूरे करियर में जब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया, वे हमेशा आसमान की तरफ देखकर अपने पिता का आशीर्वाद लेना नहीं भूले.

क्रिकेट के भगवान कहलाए सचिन तेंदुलकर

23 मई यानी आज का दिन फैंस को यह याद दिलाता है कि एक लीजेंड बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति अटूट कर्तव्य और चट्टान जैसे मजबूत मानसिक जज्बे की जरूरत होती है, जो सचिन के पास था. उन्होंने अपने करियर में वो तमाम रिकॉर्ड बनाए, जो उन्हें महान बनाते हैं. सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में सचिन सबसे आगे हैं. उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा गया. इस दिग्गज ने भारत के लिए 1989 से 2013 तक करीब 24 साल खेला. इस दौरान 664 मैचों में 100 शतक और 164 फिफ्टी के दम पर 34,357 रन बनाए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं.

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