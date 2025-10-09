सचिन तेंदुलकर के 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें कोशिश के बावजूद कभी तोड़ा नहीं जा सकता

भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बना दिए, जिन्हें कोशिश के बावजूद शायद ही कभी तोड़ा जा सकता है. सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. 24 साल वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. आइए एक नजर डालते हैं सचिन तेंदुलकर के उन 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर जिन्हें कोशिश के बावजूद भी कभी तोड़ा नहीं जा सकता है.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 76 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 76 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं, जिसमें 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल है. सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जीत में कुल 17113 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के लगभग 50 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं. सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

2. वनडे में सबसे ज्यादा 18426 रन

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा.

3. इंटरनेशनल क्रिकट में 100 शतक

सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकट में 100 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. मौजूदा समय में कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकट में 82 शतक ठोक चुके हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 19 शतक दूर हैं. बता दें कि विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. काफी कम वनडे मैच खेले जाने के कारण विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को जिंदा रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. मौजूदा हालात को देखते हुए 36 साल के विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर सिर्फ एक या दो और साल ही चल पाएगा. ऐसे में विराट कोहली के लिए सचिन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. विराट कोहली अगर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहे तो फिर दुनिया का कोई भी बल्लेबाज शायद ही कभी 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच पाएगा.

4. इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 4076 चौके

सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4076 से ज्यादा चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल करियर में 2016 चौके, टेस्ट करियर में 2058 चौके और टी20 इंटरनेशनल करियर में 2 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके श्रीलंका के कुमार संगकारा ने लगाए हैं. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3015 चौके लगाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. एक्टिव बल्लेबाजों में विराट कोहली अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 2721 चौके जड़ चुके हैं, लेकिन वह सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे.