7 दिन में सचिन तेंदुलकर के 7 रिकॉर्ड्स ध्वस्त... तोड़ने वाले 3 खिलाड़ी, वैभव के अलावा और कौन?

वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी बड़े रिकॉर्ड की बाद आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में टॉप पर बैठे प्लेयर्स में से एक होता है. यही वजह है कि उन्हें 'क्रिकेट के भगवान' का टैग मिला. उनके रिकॉर्ड्स तक पहुंचना भी एक जमाने में किसी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था, लेकिन अब मॉडर्न क्रिकेट में रिकॉर्डलिस्ट में उनका युग खत्म होता दिख रहा है. हम आपको बताने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के वो 7 रिकॉर्ड्स जो पिछले 7 दिन में ध्वस्त हुए. तोड़ने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी हैं.