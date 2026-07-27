Add Zee Business As A Preferred Source
App

7 दिन में सचिन तेंदुलकर के 7 रिकॉर्ड्स ध्वस्त... तोड़ने वाले 3 खिलाड़ी, वैभव के अलावा और कौन?

वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी बड़े रिकॉर्ड की बाद आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में टॉप पर बैठे प्लेयर्स में से एक होता है. यही वजह है कि उन्हें 'क्रिकेट के भगवान' का टैग मिला. उनके रिकॉर्ड्स तक पहुंचना भी एक जमाने में किसी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था, लेकिन अब मॉडर्न क्रिकेट में रिकॉर्डलिस्ट में उनका युग खत्म होता दिख रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:14 AM IST
7 दिन में सचिन तेंदुलकर के 7 रिकॉर्ड्स ध्वस्त... तोड़ने वाले 3 खिलाड़ी, वैभव के अलावा और कौन?
Image Credit: Team India

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या सुपरस्टार धनुष भी लेंगे राजनीति में एंट्री, इवेंट में दिया राजनेता जैसा भाषण
Dhanush17 min ago
2
Commonwealth Table Tennis Championship 202621 min ago
3
Cheesy momos viral story30 min ago
4
Dr APJ Abdul Kalam34 min ago
5
Christopher Nolan36 min ago