7 दिन में सचिन तेंदुलकर के 7 रिकॉर्ड्स ध्वस्त... तोड़ने वाले 3 खिलाड़ी, वैभव के अलावा और कौन?

वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी बड़े रिकॉर्ड की बाद आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में टॉप पर बैठे प्लेयर्स में से एक होता है. यही वजह है कि उन्हें 'क्रिकेट के भगवान' का टैग मिला. उनके रिकॉर्ड्स तक पहुंचना भी एक जमाने में किसी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था, लेकिन अब मॉडर्न क्रिकेट में रिकॉर्डलिस्ट में उनका युग खत्म होता दिख रहा है. हम आपको बताने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के वो 7 रिकॉर्ड्स जो पिछले 7 दिन में ध्वस्त हुए. तोड़ने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी हैं.
सबसे पहले तो वैभव से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्होंने सालों से कायम सचिन के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है. विराट-रोहित अपने करियर के आखिरी दौर में हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने साबित कर दिया भारतीय क्रिकेट की विरासत कितने सुरक्षित और मजबूत हाथों में है. इंग्लैंड टूर पर उन्होंने डेब्यू किया, शुरुआती तीन मैच में नहीं चले. लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर दम दिखाया और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता.
ये भी पढ़ें...
1. सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू: वैभव ने इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा.
2. सबसे कम उम्र में अर्धशतक (50+ रन): वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाफ-सेंचुरी (50 रन) बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने. इस मामले में उन्होंने सचिन को पछाड़ा.
3. सबसे कम उम्र में 'प्लेयर ऑफ द मैच': वैभव जिम्बाब्वे के खिलाफ ही सीरीज के आखिरी मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने. ये रिकॉर्ड भी पहले सचिन के नाम था.
4. बतौर ओपनर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक: इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाकर रोहित भारत के लिए बतौर ओपनिंग बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा.
5. विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा वनडे शतक: रोहित भारत के बाहर (विदेश में) जाकर सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा.
6. भारत के सबसे उम्रदराज वनडे शतकवीर: रोहित शर्मा, सचिन को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने.
7. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर: विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों में सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.